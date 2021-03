Galicia recibe tantas vacinas como maiores de 80 anos ten

Na rolda de prensa deste mércores dos responsables do Sergas tras a reunión de onte do comité clínico, tamén se abordou o proceso de vacinación contra o COVID en Galicia. O conselleiro de Sanidade confirmou que esta semana, por primeira vez, Galicia recibiu as dose que lle corresponden en función da poboación maior de 80 anos, é dicir, un 8,2% do total das chegadas a España. Supoñen 43.297 dose da farmacéutica Pfizer.

Julio García Comesaña explicou que ata este momento “levamos administradas 233.316 vacinas: 184.620 de Pfizer, 6.367 de Moderna y 42.329 de AstraZeneca”. Recibiron unha soa dose 115.163 galegos, e dúas 59.072. Entre os primeiros figuran 42.594 maiores de 80 anos, dun grupo de case 234.000 cidadáns.

Ademais de continuar a vacinación desta parte da poboación, tamén segue a dos docentes, a dos grandes dependentes e a dos sanitarios das clínicas privadas. Ademais, esta semana comezou a inmunización dos inspectores sanitarios, da Policía Nacional e autonómica, e dos funcionarios de prisións non sanitarios.