Galicia rompe su tendencia, tras casi un mes de descenso

Santiago. El puente y la relajación de las medidas, unido a la falsa sensación de que lo peor ya ha pasado podrían estar detrás del empeoramiento de los datos que, a nivel general, se observan. Así, según la última actualización del Ministerio de Sanidad, publicada ayer mismo, la incidencia acumulada (IA) a 7 días de Galicia (casos diagnosticados cada 100.000 habitantes) repuntó ligeramente desde los 79,76 del pasado viernes hasta los 83,19 de este lunes. Sin embargo, en el caso de la IA a 14 días se registró una mejoría, muy ligera, cayendo de 167,18 a 166,09. También son peores los datos gallegos en el indicador de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, que subieron dos puntos, o en los últimos 7 días, que pasaron de 17,8 a 19,7. En el conjunto de España, estos cuatro indicadores son peores que el viernes. La IA a 14 días pasó de 189,56 a 193,65; a 7 días pasó de 80 a 88,6; y los casos según aparición de síntomas, a 14 días se elevaron a nivel nacional de 71,4 a 71,7, y en la última semana, de 21,46 a 23,97.

Estas cifras ven su reflejo en los nuevos casos notificados por las comunidades al Ministerio tras el fin de semana. Fueron 21.309 nuevos casos este fin de semana, 2.448 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone una cifra superior a los 17.681 del mismo día del fin de semana anterior.

En el informe de este lunes se añadieron, además, 389 fallecimientos, en comparación con los 280 del viernes y 394 del lunes pasado. Hasta 48.013 personas con prueba diagnóstica positiva murieron desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana fallecieron 646 personas con diagnóstico positivo confirmado en España.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa de ayer, señaló una “posible estabilización” en el descenso de casos de las últimas semanas, aunque puntualizó que todavía no se observó un impacto de la mayor movilidad registrada durante el Puente de la Constitución. Explicó que España ya no se encuentra ante un período de descenso, sino en “una posible meseta”, lo que “es algo que no nos interesa”. ecg