Galicia suma 308 novos positivos e os casos activos medran ata os 4.474

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade vén de facer pública a súa última actualización no tocante á incidencia do covid en Galicia. Dacordo cos datos, nas últimas 24 horas houbo que contabilizar 308 novos positivos, 5 menos que onte, mentres os casos activos son 4.474, 95 máis que o domingo. Deles, 766 son da área da Coruña, 21 máis, 460 da de Lugo, 2 menos, 1.512 da de Ourense, 30 máis, 511 da de Pontevedra, 4 máis, 467 da área de Vigo, 3 máis, 621 da de Santiago, 24 máis, e 137 da de Ferrol, 15 máis.

Do total de pacientes positivos, 39 están en UCI, 198 en unidades de hospitalización e 4.237 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 21.924 persoas curadas, 211 máis, rexistrándose 786 falecementos, 2 máis.

O número de PCR realizadas é de 553.544.

237 HOSPITALIZADOS

Os pacientes con COVID-19 ingresados en hospitais galegos subiron nun total de 31 nas últimas 24 horas, até situarse no total de 237. De todos eles, 39 atópanse en unidades de coidados intensivos (UCI) --catro máis-- e 4.237 están en seguimento domiciliario.

Segundo os últimos datos actualizados polas sete áreas sanitarias galegas, a de Ourense-Verín-O Barco, epicentro da pandemia en Galicia, conta este luns con 78 pacientes hospitalizados con coronavirus, 11 máis que un día atrás.

En concreto, o complexo hospitalario universitario da capital provincial (CHUO) conta con 65 enfermos de COVID-19: 55 en planta e 10 en UCI; mentres o centro médico El Carmen, tamén na cidade das Burgas, conta cun paciente en UCI. Pola súa banda, os hospitais comarcais de Verín e Valdeorras contan con 11 e un ingresados en planta, respectivamente.

Na área sanitaria da Coruña e Cee tamén subiron, a 50, os pacientes diagnosticados con coronavirus hospitalizados, seis máis. De todos eles, 47 están no Complexo Hospitalario Universitario (Chuac) --42 en planta e cinco en UCI--, mentres que o Hospital de Cee conta cun e o HM Modelo, con dous en unidade convencional.

En Santiago e Barbanza, ascenderon a 35 (+5) as persoas hospitalizadas por COVID, todas elas no Hospital Clínico da capital galega: 28 en planta e sete en UCI.

En canto a Vigo, subiron en catro, até 25, os pacientes con coronavirus ingresados. Deles, 20 están no Hospital Álvaro Cunqueiro --cinco na UCI--, catro en Povisa e un na unidade de críticos do Vithas Fátima.

Mentres tanto, a área sanitaria de Pontevedra-O Salnés conta con 17 hospitalizados con COVID-19, tres máis que 24 horas atrás. O CHOP acumula 15 --10 en planta e cinco en UCI--, mentres que o Hospital do Salnés segue con dous pacientes en planta.

Pola súa banda, a área de Lugo, A Mariña e Monforte volveu crecer en dous o número de ingresados, até os 29: 25 no Hospital Lucus Augusti (HULA) --cinco na UCI--, dous no Hospital de Monforte, un no da Mariña e outro no Polusa.

Finalmente, na área de Ferrol hai tan só tres pacientes de COVID-19 hospitalizados, os mesmos que o domingo, todos eles en planta no Complexo Hospitalario Universitario da cidade (CHUF).