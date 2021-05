Galicia supera as 524.900 persoas con pauta vacunal completa tras administrar o 95,8% das doses recibidas

SANTIAGO. EP. Galicia superou as 524.900 persoas coa pauta completa de vacinación contra a covid-19 tras administrar case 1,58 millóns de doses, o 95,8% das recibidas. Segundo datos difundidos este sábado pola Consellería de Sanidade, na última xornada completaron a pauta de vacinación un total de 7.630 persoas e 1.063.050 recibiron polo menos a primeira picada. Ademais, na comunidade inoculáronse 1.575.711 doses --11.717 máis que a xornada anterior-- das 1.645.165 recibidas. Por condición de vulnerabilidade, un total de 13.038 persoas de alto risco recibiron polo menos unha dose --229 máis que no día anterior-- e 7.291 completaron a pauta --4.110 máis--. Ademais, administrouse polo menos unha dose a 17.104 dependentes non institucionalizados --243 máis-- e completaron a pauta un total de 15.235 dos mesmos --509 máis que na xornada previa--.

En canto ás persoas dependentes institucionalizadas, que se empezaron a vacinar o 27 de decembro de 2020, 23.639 contan con polo menos unha picada --109 máis-- e 23.054 están inmunizadas --128 máis--. Adicionalmente, un total de 842.716 galegos recibiron polo menos unha dose pola súa idade --4.881 máis-- e 400.899 completaron a pauta vacunal --2.822 no último día--. Respecto dos vacinados por probabilidade de exposición, recibiron polo menos a primeira picada 74.748 sanitarios --66 máis-- e 56.645 completaron o proceso --34 máis--, mentres que se administrou polo menos unha dose a 29.590 profesionais do ámbito sociosanitario --41 máis-- e 19.499 contan coa pauta vacunal completa --28 máis--. Así mesmo, inoculouse polo menos unha dose a 62.207 traballadores esenciais --150 máis-- e 2.322 teñen a pauta de vacinación contra a covid-19 completa --un máis--.

VACINACIÓN POR IDADE

Segundo a idade, até a data foron vacinadas 129.579 persoas maiores de 85 anos (+188); 95.021 de 80 a 84 anos (+107); 131.673 de 75 a 79 anos (+463); 146.608 de 70 a 74 anos (+1.172); 147.902 de 65 a 69 anos (+1.456); e 163.277 de 60 a 64 (+1.544).

Estes datos elevan a 814.060 as persoas vacinadas maiores de 60 anos en toda Galicia, que supoñen 4.930 máis que o día anterior e o 93,47% do total da poboación deste grupo de idade susceptible de vacinar.

A estas persoas engádense 98.211 de 55 a 59 anos (+313); 38.797 de 50 a 54 anos (+126); 29.823 de 45 a 49 anos (+100); 26.951 de 40 a 44 anos (+92); 19.537 de 35 a 39 anos (+60); 15.697 de 30 a 34 anos (+41); 12.686 de 25 a 29 anos (+18); 6.628 de 20 a 24 anos (+16); 658 de 15 a 19 anos (+9); e unha de 10 a 14 anos (sen variación). Deste xeito, os galegos que recibiron polo menos unha dose alcanzaron os 1.063.050, o que supón o 44,99% da poboación susceptible de recibir a vacina contra a covid-19.