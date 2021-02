Galicia tiene 14 casos de la cepa británica que ya será la predominante en marzo

Santiago. Como refuerzo a los cribados que el Servizo Galego de Saúde realiza a diario a través de los puntos COVID-auto y de las unidades de Atención Primaria de diversos municipios gallegos, Sanidade incluirá a partir de hoy una nueva modalidad de detección: la recogida de muestras de saliva para su posterior análisis en prueba PCR en las farmacias del área sanitaria de Pontevedra. Esto, tal y como indicó este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, podría hacerse extensible al conjunto de la comunidad en un futuro próximo.

El objetivo de esta nueva iniciativa, que hoy, jueves 4 de febrero, arranca en tres farmacias de Pontevedra y en tres de Vigo para extenderse a lo largo de la semana a las demás, según detalló la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Pontevedra, Alba Soutelo, es “identificar el virus en personas asintomáticas”, al igual que sucede en los cribados masivos.

La adhesión de las farmacias a este programa es voluntaria y, hasta el momento, ya se han ofrecido a colaborar un total de 157 (el 52% de las farmacias de la provincia de Pontevedra). Gracias a ello, Comesaña aseguró que “se llegará a más población, porque la capilaridad de la red de farmacias del territorio gallego es mayor que la de los centros de salud”.

En concreto, la población diana serán las personas de entre 40 y 64 años con tarjeta sanitaria del Sergas. Es importante que se trate de personas que no estén recibiendo cuidados paliativos ni trabajando en residencias o centros de atención a la dependencia, que no hayan tenido un resultado positivo por PCR en los últimos 3 meses, que no se encuentren en aislamiento por haber sido contactos estrechos de un positivo y que no se hayan hecho una PCR en los últimos 15 días.

El proceso, para los aptos, será el de recogida de muestras de saliva que luego se enviarán para su posterior estudio al Laboratorio de Microbiología de Vigo. El farmacéutico en cuestión, según indicó Alba Soutelo, le dará un tubo de recogida de muestras al cliente con un código de barras que será introducido en la base de datos adscrito a esa persona. También le pedirá un número de teléfono mediante el cual el Sergas se pondrá en contacto con él para comunicarle el resultado. La persona se llevará el tubo a casa y, al día siguiente, tras haber guardado ayuno y no haberse lavado los dientes, introducirá en él saliva por la cantidad de 1 ml., indicada ya en el bote. Luego, lo llevará a la farmacia, siempre antes de las 10.30 horas, que será cuando pasará el servicio de recogida y distribución para llevarlo al laboratorio. Á. Precedo