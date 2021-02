Galicia vuelve al periodo de estabilidad anterior al inicio de esta tercera ola

A la espera de que los incumplimientos, principalmente en el sector de la hostelería, decidan los datos de las próximas semanas, la realidad en estos momentos es que Galicia se encuentra en una situación inmejorable en lo que a casos activos se refiere, retrocediendo ya a valores anteriores al comienzo de la tercera ola, cuando se respiraba un ambiente de estabilidad.

En concreto, hemos vuelto a los datos registrados en el comienzo del mes de enero. Este sábado se registraron 5.900 casos activos, lo que supone el valor más bajo desde el pasado 3 de enero (5.732), día en que, precisamente, dió comienzo la escalada de la tercera ola. Y no solo eso, sino que también supone un dato similar al registrado el 12 de diciembre (5.530), que fue el día con menos casos tras la bajada de la segunda ola. Esto demuestra que entre ambos periodos no hubo transición.

Por ello, en esta situación, y teniendo en cuenta que el desenlace de esta oleada ha llevado el mismo ritmo de bajada que de subida, probablemente en los próximos días más que bajar sobremanera los casos se estabilizarán en torno a estas cifras. Esta estabilidad ya se está dejando sentir en el número de nuevos contagios, pues ya van seis días en esta última semana de febrero en los que los positivos diarios fueron inferores a 300 –a excepción del jueves 25, en que se produjo un pequeño repunte hasta los 320–. Sin ir más lejos, ayer hubo 272 nuevos contagios. Estamos en cifras de crecimiento de finales del mes de diciembre.

FALSA SEGURIDAD. Es muy importante destacar, en este sentido, que pese a que la estabilidad parece haber llegado y ahora 270 nos parece una cifra baja de positivos diarios, no debemos autoengañarnos. Si bien ya no estamos en los valores de 1.000 casos nuevos cada jornada de comienzos del mes de febrero, tampoco estamos en valores óptimos. Y es que, para hacernos a la idea, cuando sucedió la primera ola y veíamos todo tan negativo, la cifra máxima de contagios detectada en un solo día fue de 239, el 6 de mayo, y no sería hasta finales de agosto cuando se alcanzaría una cifra similar a la actual –285, el 26 de agosto–.

REPUNTA LA POSITIVIDAD HASTA EL 4,7 %. Con estas cifras, la tasa de positividad –que se refiere al porcentaje de infecciones por test PCR realizados– repuntó ayer hasta el 4,7 %, aunque se mantiene ligeramente por debajo del 5 % que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para dar por controlada la pandemia, pero lejos del 3 % óptimo.

Se sitúan por encima de ese umbral del 5 % las áreas de A Coruña (8,7 %), Pontevedra (7,8 %) y Vigo (6,9 %), si bien el resto siguen muy por debajo: la de Santiago (2,2 %), Lugo (2,2 %), Ourense (2,1 %) y el distrito de Ferrol (1,7 %).

RÁPIDO DESCENSO EN EL NÚMERO DE INGRESADOS. Por lo que respecta a la situación que se está viviendo en los hospitales gallegos, cabe destacar que estos siguen a la baja, tanto en lo que a pacientes de coronavirus en planta se refiere como a los que permanecen en las uci.

Así las cosas, cabe destacar la rápida bajada que están teniendo los pacientes ingresados en los últimos días, y es que este sábado quedaban 533 pacientes, tras haberse experimentado una bajada en 31 con respecto al viernes.

De esta forma, en lo que respecta a la presión hospitalaria, solo el área de Vigo registró en las últimas horas un ligero ascenso de un ingresado, hasta llegar a un total de 69. De ellos, este sábado seguía habiendo 16 en cuidados intensivos.

En cuanto al resto de áreas, todas disminuyeron la cifra de ingresados. La de A Coruña continuaba ayer como la de mayor presión, con un total de 177 hospitalizados (10 menos), de los que 40 (dos menos) estaban en la uci.

Seguían a la coruñesa el área de Ferrol, con 75 ingresados (3 menos), 10 en críticos; y la de Santiago, con 74 hospitalizados (5 menos) y 17 de ellos en cuidados intensivos.

LAS UCI CADA VEZ MÁS CERCA DEL PICO DE LA SEGUNDA OLA. Por otro lado, las uci también disminuyen el número de críticos COVID, si bien de modo más pausado que los casos en planta. Así, ayer había un total de 114 pacientes en estas unidades de hospitalización (tres menos), a tan solo cuatro de bajar del máximo de críticos alcanzado en el pico de la segunda ola (110 el 16 de noviembre).

A CUATRO DÍAS DE CUMPLIR UN AÑO DE PANDEMIA. Con este panorama, Galicia cumplirá el próximo 4 de marzo un año desde que se notificó el primer caso de una persona afectada por COVID y, desde entonces, más de 112.000 gallegos han padecido la enfermedad, 5.900 de ellos la siguen teniendo y, aunque más de 104.000 la han superado, otras 2.200 han perdido la vida.

En el último año, la pandemia ha provocado un aprendizaje a marchas forzadas sobre cómo enfrentar la crisis sanitaria, tal y como señaló a Europa Press el profesor emérito de Medicina Preventiva en la USC, Juan Gestal, quien destacó la experiencia adquirida, desde el punto de vista epidemiológico, sobre la transmisión del virus a través de aerosoles o el papel de los asintomáticos. También destacó que esta pandemia ha enseñado a “no menospreciar cualquier amenaza” y “la necesidad de estar preparados”.