Habrá cuatro fases para la reapertura de la hostelería gallega

Martín Fernández

Santiago

“Fomos excluidos de xeito unilateral por parte da Xunta, e entendemos que esta decisión responde a un modelo de negociación de sindicato vertical. O que está claro é que prefiren negociar con asociacións amigas, e nós non o somos”. De esta forma, Lois Lopes, directivo de la asociación Hostelería Compostela, mostró su sorpresa por el hecho de que no fueran invitados a la reunión que mantuvo ayer el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, con representantes del sector y con los conselleiros de Emprego, María Jesús Lorenzana, y Sanidade, Julio García Comesaña. Asimismo, en cuanto a la posibilidad de que la desescalada comience, este sábado, con una “prueba piloto” en A Coruña, desde Hostelería Compostela inciden en que “non ten ningún sentido”. “É un plantexamento que non ten explicación”, subrayan los hosteleros de la capital gallega.

Igualmente, se mostraron en desacuerdo con algunos de los puntos que recoge la hoja de ruta con la que trabaja el Gobierno gallego para la reapertura de los negocios de hostelería. “Non establece medidas concretas e non recolle un programa de axudas estables para axudar ao sector”, incide Lois, quien, no obstante, considera que el informe sí tiene en cuenta algunas de las propuestas que defienden los hosteleros de la capital gallega, que apuestan por un plan de desescalada vinculado a la situación epidemiológica. Pero por contra, señalan, que limitar el número de no convivientes a cuatro no responde a sus expectativas. “Non ten sentido continuar cos locais pechados tendo en conta a actual situación sanitaria de Santiago”, destacan desde Hostelería Compostela, que desde el primer momento en el que se comenzó a perfilar el plan de desescalada decidió desvincularse de la propuesta firmada por las asociaciones de A Coruña, Lugo, Pontevedra y Ferrol. “A nós abrir só ata as cinco da tarde non nos vale. Todas as propostas son respetables, pero esta opción non é viable para a hostalaría da capital galega, posto que suporía deixar a moitos establecementos fóra”, sostine Lopes, que añade que “son moitos os locais que concentran a súa actividade na franxa de tarde-noite”. Es por eso que, de forma genérica, desde Hostelería Compostela proponen ampliar el toque de queda hasta la medianoche, recibiendo el último cliente a las 23.00 horas, así como una distancia de dos metros entre mesas y que la barra sea considerada ‘mesa única’, con separación de 1,5 metros entre usuarios.

En este sentido, la propuesta de los hosteleros de Santiago recoge cuatro escenarios en función de la situación epidemiológica de la zona, en los que las agrupaciones de personas aceptadas varían entre 6 y 25 no convivientes y los aforos del 50 al 75 % en interior y del 75 al 100 por ciento en terraza. “O noso documento é simple pero moi claro. Son medidas concretas que nos van a axudar a recuperar a nosa actividade. O obxectivo é diseñar un sistema que, dada a situación actual, posibilite que poidamos traballar do mellor xeito posible pero evitando riscos de contaxio”, señala Lopes, quien añade, además, que toman como referencia el modelo que se ha llevado a cabo en la Comunidad de Madrid. “Os feitos lévannos inevitablemente a mirar para o modelo de Madrid, como un modelo que demostrou a súa eficacia”, apuntaron desde Hostelería Compostela.

Igualmente, desde la asociación apuestan por la posibilidad de instalar medidores de CO2 en los interiores de los locales para aumentar las limitaciones de capacidad “en base a datos concretos”, reforzar la ventilación o llevar un registro de reservas. También consideran importante eliminar o anular los hilos musicales para que los clientes “no tengan que hablar más alto” y se reduzca así el nivel de aerosoles.

Desde el sector en Santiago señalan que están proponiendo un escenario de mínimos. “A nosa proposta ten como obxectivo que a maior parte dos negocios podan volver a traballar. Non podemos seguir asumindo as consecuencias económicas das decisións adoptadas polas administracións”, subrayan.