La ‘app’ de rastreo creada por Carmela Troncoso protege datos personales

La investigadora viguesa Carmela Troncoso ha entrado esta semana en la lista de la revista Fortune ‘40 under 40’, como parte de las 40 personas más influyentes por debajo de los 40 años de edad.

Todo un logro sin precedentes que ha conseguido gracias a su trabajo como ingeniera en la parte de privacidad de una aplicación de rastreo de contactos covid diseñada en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), en Suiza.

“Como podéis suponer, estoy muy contenta y, sobre todo, encantada de que la revista Fortune haya considerado no solo influencias económicas (casi todos los 40under40 son de grandes empresas), sino cambios en la manera de pensar y diseñar aplicaciones de manera innovadora”, manifiesta Carmela Troncoso.

“Que Fortune le dé esa importancia a la privacidad, ya no solo conmigo, sino también con Max Schems (otro de los reconocidos en la prestigiosa lista), es un signo del cambio que estamos viviendo”, considera la investigadora viguesa.

LA PRIVACIDAD ante todo. En la actualidad, y cada vez más dentro de la agresividad de esta segunda ola de rebrotes de covid-19 que asolan nuestro país, se vuelve fundamental el seguimiento de los infectados de coronavirus y de sus contactos, para poder frenar el ciclo de transmisión de los contagios.

Sin embargo, el único modo de hacerlo pasa por el uso de las tecnologías y más en concreto de los teléfonos móviles de los propios pacientes. Esto supone, al menos a simple vista, una posible intromisión en la privacidad de las personas, pero, gracias a la creación de Carmela Troncoso, esto no tiene por qué ser necesariamente así.

“No es intuitivo que se pueda trazar una red de contactos sin información ni datos personales, pero lo que hay que tener en cuenta es que el objetivo no es trazar, sino notificar a las personas independientemente de su localización y comportamiento”, explica la investigadora.

De manera que, más en concreto, lo que esta aplicación hace es, “utilizando criptografía para evitar que ninguna información que se intercambie en el sistema revele información privada”, conseguir los mismos resultados o mejores que aplicaciones que sí la usan.

APLICACIONES COMO COMPLEMENTO AL RASTREO. Pese a que, como hemos dicho, parece que la principal línea de rastreo de contactos y también la más efectiva hasta la fecha pasa por el uso de apps móviles, Carmela Troncoso cree que “las aplicaciones solamente son un complemento a los medios de trazabilidad tradicionales”.

“En ningún momento sustituyen la necesidad de tener un sistema de rastreo manual completo y suficientemente equipado para el volumen de esta pandemia”, asegura.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN. Sobre esta nueva aplicación de rastreo, la joven ingeniera detalla que empezaron a trabajar en su desarrollo en marzo y la app acabó entrando en funcionamiento en Suiza el pasado mes de julio.

Para su despliegue en el territorio, “estas aplicaciones han necesitado que Google y Apple hiciesen ciertos cambios para permitir el uso del bluetooth de los terminales en lugar de la geolocalización GPS”.

Así, “como cualquier otra aplicación, se instala a través de las tiendas de las plataformas (Google Play y Apple Store)”, indica la profesora Troncoso.

PAÍSES INTERESADOS EN EL PROYECTO. La aplicación, basada en los buenos resultados obtenidos desde su implantación en Suiza, está presente también en una docena de países, ya sea a través de las modificaciones de Google y Apple, basadas en la propuesta de este grupo de investigación, o a partir de la app suiza de la que derivaron otras muchas inspiradas en la misma en países como Estonia, Portugal, Ecuador o, mismamente, España.

PRIVACIDAD A TRAVÉS DEL ‘BLUETOOTH’. En concreto, la gallega se ha encargado de la parte de privacidad de la aplicación de rastreo que estaba diseñando esta universidad (el proyecto DP-3T, Descentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing Project), con una tecnología innovadora: la apuesta por el uso del bluetooth en la detección, frente a la geolocalización GPS.

La profesora Troncoso, tal y como ella misma explica, ha conseguido “una aplicación que no se puede usar para otra cosa que no sea el rastreo de contactos, no se puede usar para conocer la ubicación, las identidades o las actividades de cada quien”.

Este sistema descentralizado de rastreo de proximidad, según indica la propia revista Fortune, guió el desarrollo posterior de las de Google y Apple, en el que se basan las apps que están usando prácticamente en todos los países europeos y en Estados Unidos.

EL DISEÑO IMPIDE LAS FILTRACIONES. Todo ello se hace posible gracias al concepto de ‘privacidad de diseño’, que significa que es la propia estructura del sistema la que asegura que no habrá filtraciones de información, porque los datos no salen de ella ni pasan por un tercero en ningún momento.

Es decir, la propia app evita que el Gobierno o Sanidade dispongan de los datos personales de cada usuario, porque la información nunca se transmite a un servidor central. En este sistema, la lista de contactos está solo en el teléfono del usuario, no sale de ahí.

Más simplificadamente, lo único que permite este software es saber que un usuario A se ha visto con un usuario B a menos de dos metros, sin saber quién es A ni quién es B, ni dónde estaban durante el encuentro, porque no entra para nada en juego el papel del GPS.

autorización para el uso del ‘BLUETOOTH’. ¿Y cómo es posible detectar la distancia? Por bluetooth. Este diseño utiliza una tecnología bluetooth de baja frecuencia que, aunque no es capaz de medir la distancia entra personas, a más de dos metros no funciona, por lo que, si está en activo, significa que los usuarios están a menos de dos metros de distancia.