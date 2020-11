La desescalada rural es distinta de la que se hará en las ciudades

··· El médico de la uci del CHUS de Santiago y miembro del comité clínico, Pedro Rascado, indicó que las medidas funcionan pero que no valdrían de nada si “en la vida diaria no aplicamos el espíritu de las restricciones”, como son la reducción de movilidad y de los contactos. Enfatizó la necesidad de ser “prudentes” porque “el virus no ha desaparecido” porque se “eliminen” restricciones, y recordó que son actividades “de bajo riesgo” “salir a pasear con mascarilla, tomarse un café con mascarilla...”. “Son actividades seguras y el denominador común es el uso de la mascarilla”. La mascarilla es nuestra vacuna actual, “es segura y no tiene efectos secundarios”, remató.