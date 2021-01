La Federación Gallega de Comercio reivindica "ayudas directas ya" tras las nuevas restricciones

SANTIAGO. EP. La Federación Galega de Comercio reivindica "ayudas directas ya" para los comercios tras las nuevas restricciones anunciadas por la Xunta que implican el cierre del comercio no esencial a las 18,00 horas y que los centros comerciales permanezcan cerrados el fin de semana. Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press el presidente de la entidad, José María Seijas, quien ha señalado que confía en que estas medidas "no estén tomadas caprichosamente" sino por "expertos sanitarios".

Por ello, ha insistido en que estas medidas que afectan al comercio gallego requieren que "se acelere" la implementación de "ayudas directas" para estos negocios. "No podemos aceptar más préstamos porque nos endeudamos más", ha explicado Seijas, quien ha resaltado la necesidad de "ayudas directas y la supresión de impuestos" a estos negocios afectados. En esta línea, ha demandado subvenciones y ayudas para la "liquidación de trabajadores" que no puedan mantener tras su recuperación después de los ERTE. "Tiene que haber una ayuda para la gente que no se pueda mantener", ha sentenciado.