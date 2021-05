La noche del 23 de junio habrá hogueras de San Juan si los concellos lo autorizan

Santiago. Este domingo no se han producido cambios en el nivel de restricciones vigente en los ayuntamientos gallegos desde el viernes, porque así lo decidió la pasada semana el Comité Clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia. Pero esto no quiere decir que las incidencias en los diferentes municipios hayan seguido estables.

Y es que, en los tres ayuntamientos perimetrados, en nivel máximo de restricciones, ha habido variaciones significativas. En el caso de A Pobra, el que nos toca más de cerca, la mejora sigue siendo sustancial día tras día. En estos momentos registro 439 casos por cada cien mil habitantes de incidencia acumulada a catorce días, es decir, ya está por debajo de los 500. Además, en cuanto al número de contagios, a catorce tiene 41, mientras que a siete baja a 17.

En el lado opuesto se sitúan Mos y Lobios, que siguen por encima de los 500 de IA a 14 días. En el caso de Mos, la incidencia se disparó hasta 650 en las últimas jornadas (98 casos a dos semanas vista y 45 a una); y en el de Lobios, ha ido bajando, pero aún se encuentra en 585 (diez contagiados a 14 días y tres a siete).

Asimismo, en el resto de niveles de riesgo, hay tres ayuntamientos que pertenecen al área de Santiago, en la comarca del Barbanza, y que conviene pararse a analizar. Se trata, en primer lugar, de Ribeira, en el nivel alto, que tiene en estos momentos 145 casos por cada cien mil habitantes a dos semanas. Los nuevos positivos siguen sumando, de modo que si duplicamos el valor a siete días, ya sobrepasa el de a catorce (veintiuno frente a cuarenta y uno).

Además, en el nivel de riesgo medio están Boiro y Rianxo, que puede que la próxima semana ya lleguen al medio-bajo. Y es que Boiro tiene una IA de 159 y bajando (30 casos a dos semanas vista y once a siete); y Rianxo de 100 (once contagiados en los últimos catorce días y tres en los últimos siete). A.S.