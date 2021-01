La oposición acata las restricciones pero exige ayudas inmediatas

Santiago. Los principales partidos que forman la oposición en Galicia, BNG y PSdeG, se mostraron muy críticos con la gestión que está realizando la Xunta en la crisis del coronavirus. Aunque las dos formaciones no ponen peros a las medidas recomendadas por los expertos, tanto la líder de los nacionalistas, Ana Pontón, como el secretario xeral de los socialistas, Gonzalo Caballero, si tuvieron palabras de reproche para el presidente Alberto Núñez Feijóo.

Así, en comparecencia de prensa, Ana Pontón consideró que es “indigno” que el mandatario autonómico pretenda culpabilizar a la ciudadanía del aumento en los contagios, asegurando que la situación “alarmante de la evolución de la pandemia” no es en ningún caso responsabilidad de los gallegos que, “mayoritariamente, están cumpliendo las normas”. Por ello, criticó “el intento de Feijóo de responsabilizar a la ciudadanía” de los contagios, máxime cuando el presidente se marcó como fin “salvar la Navidad cuando el objetivo debería ser salvar vidas”.

Ante esta intención de "eludir su responsabilidad", Pontón reclama al mandatario que “asuma con autocrítica lo que no se hizo bien” y tome, sin miedo, las medidas necesarias para atajar el aumento de contagios porque “es fundamental que los gobiernos acierten y no veamos en unos días que el objetivo es salvar la Semana Santa.

La líder nacionalista señaló que su formación respalda todas las medidas auspiciadas por los expertos aunque incidió en la necesidad de ser ambiciosos al respecto. De este modo, reclamaa Núñez Feijóo “que no sea timorato y no se quede a medias, porque es falsa esa dicotomía entre salud y empleo” ya que cuanto antes se controle la pandemia más empleos se podrán preservar.

A este hilo, exigió un plan de “rescate real” para todos los sectores que ven limitadas su capacidad de actuación con las nuevas restricciones de forma que “en el mismo DOG que se publiquen las medidas restrictivas se publiquen también las ayudas”.

Por su parte, Gonzalo Caballero instó al Gobierno gallego a acompañar las restricciones, que considera que implican un “cierre encubierto de la hostelería”, de “respaldo económico” a todos los sectores afectados. Tras reunirse con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, aseguró que su formación acata, respeta y asume todas las medidas que, según indicó, se deben de tomar “con sustento clínico” pero también con “respaldo al conjunto de la economía gallega”.

Caballero también criticó la “inconsistencia” mostrada por el presidente de la Xunta “en la medida en la que no se hace corresponsable de lo que ocurre en el país cuando el es el responsable” y aseguró que muestra un “doble rasero” ya que “en momentos como el verano, en el que el nivel de contagios se controló, no hubo ni un solo día en el que no estuviese intentando atribuirse el éxito”. E.P.