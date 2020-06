La orquesta Panorama cancela toda su gira para este verano 2020

La orquesta gallega Panorama anunció ayer la cancelación de toda su gira de verano 2020, pese a que aún será este viernes cuando se dé a conocer el protocolo sanitario que permitirá a las verbenas retomar su actividad a partir del próximo 1 de julio.

Las razones principales de esta decisión han sido la imposibilidad de garantizar eventos con pocas personas, acostumbrados a actuaciones llenas; el no poder reducir el gran número de músicos y cantantes que tienen para no perder la esencia de su espectáculo; y el no resultar viable económicamente un gira con solo 15 fechas.

“Hace escasos 100 días os anunciábamos el nombre de este tour, iba a ser La gira de todos vosotros; hoy, todo el equipo que formamos la orquesta Panorama, lamentándolo muchísimo y con una tristeza que nos invade enormemente, os anunciamos que cancelamos la gira 2020”. Así versaba el comunicado que en la tarde de ayer la formación lanzaba a través de sus redes sociales.

En él, aseguraban que, “desde hace varias semanas, intuíamos que iba a ser muy difícil realizar la gira con el problema sanitario tan grave que tenemos en estos momentos en todo el país”, y añadían que “está claro que la salud es lo primero y los protocolos sanitarios para las actuaciones musicales, verbenas y espectáculos en vivo, en general, van a requerir de limitaciones y controles de aforo, distanciamiento social e incluso entre los propios artistas en el escenario”.

En este sentido, hacen referencia a esas medidas preventivas que se incluirán en el nuevo protocolo de eventos, de las que han trascendido la capacidad máxima para unas 1.000 personas en pequeños recintos, controles de acceso a fiestas en entradas y salidas, recomendación de uso de mascarilla y distanciamiento de 1,5 metros entre personas.

Este protocolo fue calificado ayer mismo como “nada restrictivo” por parte de Manuel Fariña, presidente de la Asociación Galega de Orquestas, que aseguró que “nadie va a dejar una fiesta sin hacer si no quiere”.

Sobre el aforo reducido, Panorama considera inviable cumplirlo. “Tenemos la inmensa fortuna de que, en la mayoría de nuestras actuaciones, estamos arropados de un público formado por millares de personas y que participa de nuestro espectáculo muy activamente bailando, saltando...”.

Respecto a su agenda de fechas ya cerradas, aseguran que no han dejado colgada a ninguna comisión, ya que apenas tenían eventos contratados: “más del 90% de las comisiones que nos habían contratado, nos han aplazado o cancelado y, en nuestro caso, resulta totalmente imposible realizar la gira con menos de 15 actuaciones”.

las normas. El presidente de la Asociación Galega de Orquestas explicó que, a la hora de confeccionar el protocolo de seguridad, la Xunta estableció unas “normas muy sencillas”. Explicó que “se va a poder estar de pie”, simplemente “manteniendo la distancia de seguridad” y con sentido común, porque “si uno duerme con su mujer, es evidente que también podrá bailar con ella en la fiesta”. “Los horarios van a ser los normales”, añadió, y el buen funcionamiento de las verbenas va a depender mucho de la propia “responsabilidad” de las personas, porque si los “excesos” nunca son bienvenidos, en el momento actual aún menos.