La rueda de prensa, minuto a minuto

José Flores, xerente do Sergas, confirma que hai 2.100 personas con COVID que están a ser atendidas nos domicilios. A central do 061 recibe unha media de 2.700 chamadas diarias, o 10% delas relacionadas co coronavirus. Nas urxencias a situación é "similar á dunha data normal". Todos os plans de continxencia dos hospitais galegos está no nivel 1. En camas convencionais a ocupación por pacientes COVID é do 2,32%, un 10,5%, e nas UCI do 5,24%, un 37,5% menos