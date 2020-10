La tasa de incidencia en Ourense es el triple de la gallega y sigue subiendo

Ourense se despertó este sábado como la primera ciudad de España en la que están prohibidas las reuniones de personas no convivientes. En otros lugares no pueden juntarse más de 10 personas que no vivan en la misma casa, o de 6 o 5, pero en la ciudad de As Burgas no es posible en ningún caso. El comité de expertos que asesora a la Xunta desde el comienzo de la pandemia recomendó endurecer más todavía las restricciones allí, debido a los datos preocupantes de las última semana. En medio de medidas estrictas que en otras localidades gallegas han dado sus frutos, Ourense sigue viendo como los contagios no cesan.

Las autoridades sanitarias justificaron el endurecimiento de las restricciones en la ciudad por la clara evolución negativa de la situación epidemiológica en el municipio. El informe de Saúde Pública advierte de las circunstancias específicas que se dan en este punto, con casos diarios que siguen apareciendo, hecho que no sucede en otros ayuntamientos del área. La tasa de incidencia en la comarca sigue en aumento, especialmente la de casos por 100.000 habitantes a siete días, que “triplica” la del conjunto de Galicia. La investigación epidemiológica indica que esta evolución “se debe especialmente a las reuniones familiares de personas que no conviven de manera habitual y con extensión a las amistades”. No se descarta un confinamiento perimetral de la ciudad.

peligro en los brotes familiares Estos brotes familiares, además, “también provocan la aparición de casos en los colegios”. De hecho los datos facilitados por Educación y Sanidade revelan que los centros educativos del área de Ourense son los más castigados en número de positivos, con más de un cuarto del total de Galicia y con el brote más importante desde el inicio del curso en el CEIP As Mercedes (nueve alumnos en un mismo aula y 12 casos en todo el centro).

“El informe destaca que el brote en el ayuntamiento de Ourense está evolucionando claramente en sentido negativo, ya que la incidencia sigue aumentando y hay un alto número de ingresos y de traslados a unidades de críticos, hecho que se puede ir agravando si no se corta cuanto antes la transmisión”, añaden. Además, los grupos de mayor edad “están muy afectados”, matizan, lo que puede implicar “un serio riesgo para estas personas” teniendo en cuenta las características de la covid-19 y el porcentaje que afecta a este tipo de casos.

cierre de colegios Así las cosas, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, indicó ayer, sábado, que no se descarta la suspensión de las clases presenciales en toda la ciudad, aunque esta es uan decisión de las autoridades sanitarias, recoge Europa Press.

Advirtió del contexto sanitario “tan complicado y complejo” que vive la comunidad, y en el que actualmente Ourense se sitúa como uno de los principales focos de atención. Es por ello que, en este escenario, también se encuentra un hipotético cierre de centros o suspensión de la presencialidad educativa en esta zona, una decisión que dependerá totalmente de lo que “las autoridades sanitarias planteen y recomienden”, explicó Rodríguez. “Obviamente esperemos no llegar a esta situación”, dijo, recordando que la Xunta cuenta ya con un plan de contingencia con una serie de acciones y medidas de refuerzo formativo y de equipos y dotaciones para la enseñanza telemática, que confía en “que no sea necesario activar”.