La tercera ola llega a los colegios con nuevo récord de positivos que acaban la semana con 2.754 contagios y 135 aulas clausuradas

··· La Plataforma HEPA nas Aulas Galicia le exige en un comunicado a la Xunta que resuelva favorablemente las solicitudes de instalación de aparatos purificadores con filtros HEPA en las aulas. Se refieren sus portavoces a “las que fueron denegadas injustificadamente, las que están paralizadas en espera de una respuesta que no llega, así como las que reciba en el futuro de cualquier colegio de Galicia”. Creen que tal medida solo responde a “criterios políticos y no científicos o sanitarios y de salud pública”. Lamenta la agrupación de familias, anpas y docentes que el estudio técnico exigido no puede ser usado como una “barrera burocrática”.