La vacuna venció al virus en los centros residenciales gallegos

Con Nieves Cabo como protagonista, el pasado 27 de diciembre fue el punto de partida hacia la inmunización de las residencias y centros de atención a la discapacidad. Ahora, tras dos meses, los resultados de este proceso (casi concluido) muestran que la mortalidad causada por el coronavirus ha caído en picado. Asimismo, la incidencia del virus se ha reducido significativamente, aunque este fenómeno lo notan más sus profesionales que sus usuarios.

Fuentes de la Consellería de Política Social indicaron a EL CORREO que la batalla contra el coronavirus, mediante pinchazos, en estos espacios ha proliferado satisfactoriamente. “Segundo os expertos, o nivel de adherencia á campaña de vacinación é o máis alto do que se ten rexistro nos últimos tempos”, apuntaron desde la administración.

Hasta la fecha, fueron vacunados 21.081 residentes de ambas instalaciones (geriátricos y CAPD) de los 22.125 que hay actualmente, es decir, el 95,3% del total. Este porcentaje disminuye entre los trabajadores que recibieron dichas dosis hasta el 84,9%, concretamente 15.451 de los 18.201 que prestan sus servicios en estos recintos. Si se suman, hay 36.532 personas protegidas: el 90,6% de las 40.326 que componen este colectivo de riesgo.

En estos datos, actualizados a fecha de viernes, faltarían “tanto las persoas que renunciaron á vacina como as que, por estar nun centro onde hai ou houbo positivos ou por algunha outra razón puntual, aínda non a puxeron”, explicaron.

¿Los profesionales generan inmunidad más rápido que los usuarios? Al inicio de la vacunación, aquel hito que encabezó Porta do Camiño, había 5.609 activos de los cuales 114 eran usuarios de residencias o centros de atención a la discapacidad (CAPD) y 122 trabajadores de estos espacios. Actualmente, con 5.485 casos (un 2,21% menos), hay 44 residentes contagiados (-61,40%) y 18 profesionales infectados (-85,25%).

A fecha de 27 de diciembre, la representación de estos grupos sobre el total de positivos que registraba Galicia era del 2,03% (residentes) y 2,17% (empleados), mientras que hogaño es del 0,8% y 0,33%, respectivamente. En estos dos meses, la incidencia del COVID-19 descendió 1,23 puntos en los usuarios y 1,84 puntos entre sus cuidadores.

Sin embargo, si estos datos víricos --los del inicio de la vacunación-- se comparan con las cifras registradas durante el peor momento de la tercera oleada (el pasado 31 de enero), cuando la autonomía contabilizaba 22.608 casos, existen diferencias en el impacto del virus.

Entonces, evidentemente, había más residentes (543) y profesionales (293) infectados, aunque su presencia en el global de contagios había aumentado en los primeros (0,37 puntos) hasta el 2,4%, mientras había bajado significativamente en los segundos (0,87 puntos) hasta el 1,3%. Todo ello teniendo en cuenta que había pasado más de un mes desde el comienzo de la tanda inicial de pinchazos y la siguiente (definitiva) había empezado hacía 14 días.

De este modo, si comparamos los datos de estas tres fechas (27 de diciembre, 31 de enero y 24 de febrero) puede observarse que, quizás, los profesionales de dichos espacios estén generando inmunidad al coronavirus antes que los usuarios, quienes también están avanzando para despertar de la pesadilla. Al menos, así puede extraerse al comparar su progresiva representación en el conjunto de contagios.

Disminuyen con rapidez las muertes. En estos 30 días (desde el pasado 1 de enero) el Sergas ha comunicado el fallecimiento de 100 personas por COVID en estos centros o vinculadas a estos espacios. De ellos, según estas notificaciones, ninguno se produjo durante la pasada jornada. Asimismo, el último deceso es relativo al día 27 de febrero: una mujer de 95 años que perdía la vida en el Hospital de O Barco tras ser derivada de la residencia de Carballeda de Valdeorras.

Si desglosamos los avisos en tres grupos de 10 días (desde la anterior fecha hasta el presente) puede contemplarse una importante disminución en el número de muertes (asociadas a estas instalaciones) trasladadas por Sanidade.

Los fallecimientos comunicados fueron 58 durante la primera franja (del 30 de enero al 8 de febrero), es decir, más de la mitad del cómputo (58%); mientras que en la segunda (del 9 al 18 de febrero) hubo 37 óbitos (37%); y en la tercera (del 19 al 28 de febrero) informaron solo de cinco defunciones (5%).

Así pues, comparando estos fallecimientos por coronavirus de residentes y profesionales, se ha producido un bajón del 36,21% en el número de muertes notificadas entre la primera y la segunda franja; una disminución del 86,49% entre la segunda y la tercera; y un gigantesco descenso (total) del 91,38% entre la primera y la tercera.

¿Cómo lo valora la Consellería? “A vacinación nas residencias de maiores e persoas con discapacidade permitiu notablemente descender a incidencia da COVID nestes centros e, polo tanto, a mortaldade”, argumentan desde Política Social en sintonía con los hechos.

De igual forma destacan, sobre los contagios, que “o 1 de febreiro había 539 casos en usuarios de maiores e persoas con discapacidade e na actualidade 44 (más de 10 veces en un mes)”. Además, sostienen, sobre los decesos, que la pasada semana solo hubo tres “certificadas” en residencias, “mentres que no mesmo período, hai 3 semanas (do 1 ao 7 de febreiro), certificábanse 45 mortes”.

“Este feito permitiu á Xunta de Galicia flexibilizar as medidas que se están a aplicar nas residencias. De tódolos xeitos, non debemos baixar a garda e temos que continuar cos protocolos de seguridade e prevención, e máis aínda coa aparición de novas cepas do virus”, concluyen.