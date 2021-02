La vacunación de 50.000 docentes da comienzo hoy y acabará en marzo

La llegada de nuevas dosis de la vacuna de AstraZeneca --que no puede ser inyectada a mayores de 55 años según la recomendación de los expertos que asesoran al Ministerio de Sanidad-- ha abierto la puerta a la temprana inmunización de determinados colectivos que, de otro modo, todavía no habrían sido los prioritarios y que, de hecho, no lo son en otras comunidades autónomas. Este es el caso de los profesores de los centros educativos gallegos.

La vacunación de los casi 50.000 docentes gallegos de infantil, primaria y secundaria con edades inferiores a los 55 años, el grupo 6, comenzará hoy mismo y se estima que pueda terminar a finales del mes de marzo, con las dosis con las que se cuenta actualmente de AstraZeneca y las que permanecen en reserva. Tanto ayer como el lunes ya se realizaron algunas pruebas piloto de esta iniciativa que hoy se extenderá al conjunto de Galicia.

“El grupo 6, de docentes de educación infantil y personal docente de primaria y secundaria, hasta hacerse extensible a todo el profesorado, es un colectivo amplio”, explicó ayer en rueda de prensa el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que señaló que se irá vacunando a medida que la Consellería de Educación facilite los listados de candidatos, de manera alfabética y por áreas sanitarias.

EVITAR QUE MUCHOS PROFESORES COINCIDAN EN UN MISMO TURNO. “Vamos a intentar que el proceso de vacunación no dificulte la labor docente y, para ello, se citará a los profesores por orden alfabético”, indicó el conselleiro de Sanidade, que apuntó que, de este modo, “disminuye la posibilidad de que coincidan muchos docentes del mismo centro y esto repercuta en la atención educativa”.

Por otro lado, los puntos de vacunación en este caso serán los hospitales de cada área sanitaria. Pese a que los mayores de 80 años tienen como centros de referencia los PAC y las unidades de cabecera de comarca, en esta segunda línea de vacunación se utilizarán los hospitales, pues en ella se incluyen personas que, salvo excepciones, no cuentan con problemas de desplazamiento.

Además, cada profesional acudirá al hospital de referencia de la zona en la que se encuentre el centro educativo en el que esté desarrollando su actividad, y no en función de dónde tenga su domicilio habitual.

Evidentemente, con esta previsión, el colectivo de docentes no quedará cubierto al completo, pues todavía faltarán por vacunar aquellos profesores mayores de 55 años, que son aquellos para los que no está indicada la administración de las dosis de AstraZeneca.

En este sentido, Comesaña apuntó ayer que “se irá completando” el resto del profesorado “en función de las dosis que vayan llegando de otras marcas como Pfizer”. Por ello, aunque la previsión es finalizar la inmunización de este grupo 6 a finales de marzo, “si llegasen más dosis de AstraZeneca o hubiese alguna novedad sobre otras vacunas (de otras farmacéuticas) actualizaríamos la información actual”.

UNA DE LAS PRIMERAS COMUNIDADES EN ADOPTAR ESTA DECISIÓN. Por su parte, durante la rueda de prensa de este martes, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quiso agradecer “el hecho de que se elija al profesorado como uno de los primeros grupos en un momento en el que la vacunación no es masiva y no abundan las vacunas”.

Así, destacó que Galicia “es una de las primeras comunidades en las que se está vacunando al personal educativo”, por lo que se debe “agradecer el esfuerzo del Sergas buscando optimizar la disponibilidad de las vacunas y buscando la mayor rapidez posible”.

Por otro lado, Rodríguez incidió en el “comportamiento ejemplar” del profesorado desde el inicio de la pandemia del coronavirus y en su “cumplimiento del protocolo sanitario” para “hacer de los centros un lugar seguro” en unos meses muy duros, con gran “sobreesfuerzo y sobrecarga” de trabajo.

CIG-ENSINO DEMANDARÁ INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA SOBRE EL PROCESO. Con todo, ante la llegada de la vacunación de forma imprevista, el secretario nacional de CIG-Ensino trasladó en la tarde del lunes al conselleiro de Educación la queja y “el malestar” del sindicato por “el ejercicio de improvisación y desorganización vivido a lo largo del lunes”, citando a profesorado en esas primeras pruebas piloto “sin previo aviso y sin ningún aparente criterio”.

Suso Bermello criticó “la falta de interlocución y de información por parte de las autoridades sanitarias y educativas en un asunto de esta relevancia”, recordando que “hace casi un mes que se solicitó en una carta dirigida al conselleiro transparencia en la toma de decisiones sin obtener respuesta alguna”.

En la tarde de ayer, ante este descontento, el conselleiro se reunió con CIG-Ensino, que solicitó “datos pormenorizados sobre el calendario de vacunación” entre el personal de los centros educativos gallegos.

EVOLUCIÓN DE LA INMUNIZACIÓN EN LOS DEMÁS GRUPOS. Tras haber comenzado la vacunación antes de finalizar el pasado año 2020, el 27 de diciembre, se ha conseguido inmunizar ya a 58.000 gallegos que ya han recibido las dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna. En concreto, tal y como señaló Comesaña este martes, “a excepción de algún fleco suelto derivado de brotes e incorporaciones tardías”, todos los usuarios y trabajadores de residencias, así como los sanitarios en primera línea de lucha contra el COVID han sido ya vacunados “al 100%”.

Por otra parte, también hay un total de 170.000 gallegos que han recibido al menos una dosis. Entre ellos se encuentran las personas incluidas en el grupo tres, que se corresponde con el colectivo de trabajadores sociosanitarios en primera línea y otros sanitarios; y la recién iniciada campaña en el grupo 4, el de grandes dependientes, y en el 5, el de los mayores de 80 años, en el que también se está priorizando a los grandes dependientes. Ambos se encuentran en proceso de “avance”, según el conselleiro de Sanidade.