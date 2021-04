La Xunta exige mascarilla en deporte si hay multitudes

OBLIGATORIEDAD. La Xunta seguirá exigiendo el uso obligatorio de la mascarilla para hacer deporte individual en aquellas zonas en las que haya otros viandantes o se produzcan aglomeraciones, pese a que la normativa estatal no lo exige. Así lo aseguró el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóó, al tiempo que avanzó que el 14 de abril se evaluará si es posible posponer el toque de queda en Galicia más allá de las 22 horas, en función de la situación epidemiológica. Será entonces cuando el Gobierno gallego tome una decisión al respecto sin esperar al final del estado de alarma a nivel estatal, el 9 de mayo, y también sobre el cierre perimetral de la comunidad, aunque puntualizó que tendrá que tenerse en cuenta la posición de otras comunidades. “Vamos a evaluar si es necesario o si podemos posponer el toque de queda”, aseguró Feijóo, algo que no tiene efectos en otros territorios, a diferencia del cierre perimetral, que sí que depende de lo que hagan otras comunidades por lo que apuesta por plantearlo en el Consejo Interterritorial de Salud. Sobre la práctica del deporte individual sin mascarilla, explicó que la Asesoría Jurídica de la Xunta sostiene que “sí” se puede exigir, pese a que la legislación estatal no recoja esta obligación.