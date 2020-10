Las residencias gallegas registran 593 casos, tras sumarse 37 positivos de Os Gozos

A Coruña. EFE. Las residencias de mayores gallegas contabilizan este martes un total de 593 casos activos de coronavirus –38 más que ayer-, de los que 434 son usuarios y 159 son trabajadores, al sumarse, entre otros, 37 positivos de la residencia Os Gozos, en Pereiro de Aguiar (Ourense), de los que 16 son internos y 21 empleados. Según los datos del Servicio Gallego de Salud y la Consellería de Política Social, se han sumado también a la lista los casos de un usuario de la Vivienda comunitaria Pepe Isa II de Entrimo (Ourense); dos trabajadores de la Ballesol de Oleiros (A Coruña); dos empleados de la residencia Nosa Señora dos Miragres de Barbadás (Ourense), y un empleado de la residencia de personas con autonomía de O Carballiño (Ourense).

Además de registrarse en las últimas horas dos fallecimientos, uno en Val de Monterrei y otro en O Pereiro de Aguiar, también se han restado de la lista dos trabajadores por haber recibido el alta, uno del centro Quercus, de Leiro (Ourense), y otro de la residencia El Pinar, de Culleredo, que había sido intervenida por la Xunta y se queda libre de coronavirus.

Son 434 los mayores infectados (34 más que ayer), de modo que 165 usuarios se encuentran en Os Gozos; 130 en la DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo); 54 en Val de Monterrei; 33 en Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense); 13 en la Santa Marta de Vigo; 12 en la residencia de O Incio; 11 en Las Salinas, en Ourense, y 5 en la Torrente Ballester de A Coruña.

También hay 3 casos entre usuarios en la Ballesol de Oleiros; dos en la DomusVi de Oleiros; dos en la residencia Virgen Blanca de Ourense; un mayor en un geriátrico de Arteixo (A Coruña), un interno en los apartamentos tutelados de O Incio, un usuario en la Pepe Isa II de Entrimo y un último mayor en la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás (Ourense).

Respecto a los trabajadores, un total de 159 (24 más que ayer) tienen el virus, de modo que el mayor brote se sitúa en la residencia Os Gozos de Pereiro de Aguiar, con 46 infectados; seguida en la DomusVi de Outeiro de Rei, con 20; Nosa Señora do Viso, en Lobeira, con 17; Val de Monterrei, con 16; la residencia de O Incio, con 9; la Ballesol de Oleiros , con 4; las Salinas, de Ourense, con 4; la Virgen Blanca, con 3; la residencia de Barbadás, con 3, y la residencia Nosa Señora do Socorro, de Arnoia (Ourense), con 3.

Registran dos empleados con covid-19 la San José de Ourense; la residencia Fundación José Otero de Santiago; el CRAPD I de Vigo; la DomusVi de Oleiros; la Orpea Lugo; Nosa Señora do Rosario, en A Cañiza, y Casa Grande de Maside.

Aparte de estos datos, en la provincia de Lugo solo el centro San Bartolomeu, en Xove, registra un trabajador con covid-19.

En A Coruña, contabilizan un empleado con coronavirus la residencia Porta do Camiño de Santiago; el centro Nosa Señora do Carme de Fisterra; la Volta do Castro de Santiago y Os Tercios de Touro.

En la provincia de Ourense, registran un contagio en un empleado la residencia Nuestra Señora de Fátima, en O Barco de Valdeorras; la DomusVi Barra de Miño, en Coles; la residencia Santiago Apóstol de Vilamarín; la Santa María, de Melón; la residencia de mayores con dependencia de O Carballiño; la residencia de mayores con autonomía en O Carballiño; Dacon, en Maside; la residencia Santa María de Verín y la Virxe da Clamadoira, en Muíños.

Además, en Pontevedra, el CRAPD Vigo II; la DomusVi de Ribadumia; la Albi Beade de Vigo, la Campolongo de Pontevedra, la residencia Nuestra Señora de Los Dolores de Forcarei y la residencia Vistahermosa de Vigo registran un trabajador infectado cada una.

En cuanto a los centros de atención a la discapacidad, se mantienen los casos con 6 trabajadores y un usuario, quien se encuentra en la residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros.

Además, la residencia Pai Menni de Betanzos cuenta con tres trabajadores infectados, mientras que contabilizan un empleado con coronavirus la San Vicente de Paúl, en Lugo; la residencia para personas con discapacidad Juan Vidán Torres, de Santiago, la residencia Aspace de Sada y el CAPD A Coruña.

La Consellería de Sanidade ha notificado este martes cuatro nuevos fallecimientos vinculados con la pandemia de covid-19 en Galicia, todos ellos relacionados con residencias de mayores de la provincia de Ourense.

Con ello, la cifra de contagios del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco, contabiliza 1.563 casos activos, con 95 nuevos contagios en las últimas 24 horas, de los cuales 70 pacientes se encuentran en unidades de hospitalización y once, en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Fuentes del Sergas han confirmado que los últimos fallecidos son dos hombres, de 80 y 88 años, que se encontraban ingresados en el Hospital Público de Verín y que procedían de la residencia de mayores Val de Monterrei.

A ellos, hay que sumar otros dos fallecimientos en centros residenciales, en concreto, una mujer de 89 años, residente en la residencia de mayores de Os Gozos, en Pereiro de Aguiar, y un hombre de 88 años, en el geriátrico Val de Monterrei.

Todos ellos, han puntualizado fuentes sanitarias, "presentaban patologías previas".

Con estos datos, la provincia suma 172 fallecidos desde el inicio de la pandemia. EFE