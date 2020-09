Las víctimas ascienden a 694 en Galicia tras dos nuevos fallecidos

Las víctimas que deja la pandemia del coronavirus en Galicia han ascendido a 694, tras fallecer en las últimas horas otras dos personas diagnosticadas de COVID-19 en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) y en la residencia de Outeiro de Rei (Lugo), respectivamente.

Según se recoge en el parte de datos diario de la Consellería de Sanidade, este lunes falleció en el centro DomusVi Lugo, en Outeiro, una mujer de 99 años que, tal y como explican fuentes sanitarias, contaba con patologías previas.

A este deceso hay que sumar la muerte de un varón de 86 años, que permanecía ingresado en el Chuac diagnosticado de coronavirus y que presentaba patologías previas.

Estos dos nuevos fallecimientos, que elevan a 694 el cómputo de víctimas en la Comunidad, se producen después de que este lunes Sanidade notificase seis muertes en toda la jornada. Dos de ellas, correspondientes con mujeres de 87 y 80 años, respectivamente, también eran usuarias del centro de Outeiro de Rei, aunque estaban ingresadas en el Hospital Lucus Augusti (HULA).

75 FALLECIDOS DESDE ‘NUEVA NORMALIDAD’

Desde el comienzo de la ‘nueva normalidad’, el número de pacientes fallecidos con la enfermedad en Galicia es de 75 personas, tras la muerte de una mujer el 7 de agosto. Antes de eso, la Comunidad había encadenado casi dos meses --desde el 10 de junio-- sin decesos relacionados con el coronavirus.

El mayor balance de fallecidos de los últimos meses se notificó el pasado miércoles, cuando Sanidade informó de un total de siete. La última vez que se superó esta cifra fue el pasado 5 de mayo, con nueve decesos.



Bajan a 229 los usuarios de residencias gallegas con COVID, tras una curación y tres fallecimientos

El número de casos de COVID entre los usuarios de residencias de mayores de Galicia ha descendido a 229 en las últimas horas, tras la curación de una persona de la residencia de O Incio, y el fallecimiento de otras tres personas, usuarias de la residencia DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo), según los datos trasladados este martes por la Consellería de Política Social.

Así, hay 229 usuarios de centros geriátricos con coronavirus, la mayoría en las residencias de Outeiro de Rei (138 casos) y O Incio (58 casos). Asimismo, hay casos positivos en la residencia Orpea de Culleredo (26 afectados), en DomusVi Lalín (5 casos), en la residencia de Arteixo (un caso) y en Castro Ribeiras do Lea (un caso).

Con respecto a los trabajadores de residencias de mayores, se han notificado cuatro nuevos contagios (en Ballesol de Oleiros, en Volta do Castro, en Porta do Camiño, y en San Simón de Teo) y un alta (un empleado de DomusVi Lalín), con lo que el número de trabajadores con COVID ha ascendido a 89.

Las plantillas más afectadas son las de O Incio, con 36 casos, y Outeiro de Rei, con 23 contagiados; a ellos se suman los casos de Orpea Culleredo (4), DomusVi Lalín (3), Volta do Castro de Santiago (2), y Doral Residencias de Mos (2). También hay un trabajador contagiado en cada una de estas residencias: Residencia de Oleiros, Ballesol-Oleiros, DomusVi Oleiros, DomusVi Noia, Porta do Camiño, San Simón de Teo, Victoria de Teo, Os Tercios de Touro, DomusVi Monforte, San Bartolomeu de Xove, Nosa Señora do Socorro de Arnoia, La Saleta de Cea, DomusVi Barra de Miño, Santiago Apóstolo de Vilamarín, Fogar Residencial Vilar de Barrio, Residencia de Campolongo, Saraiva Sénior de Pontevedra, CRAPD II de Vigo y residencia Alvi-Beade de Vigo.

CENTROS DE DISCAPACITADOS

En los centros de atención a personas con discapacidad no ha habido cambios con respecto a los usuarios, y se mantienen en 26 casos, todos ellos en la Residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros.

Política Social ha notificado, no obstante, siete nuevos casos en estas plantillas, 6 contagiados en el centro Ricardo Baró y uno en el CAPD de Redondela. De este modo, el número de empleados con COVID de estos centros asciende a 12: 8 en la residencia Ricardo Baró, uno en Aspace de A Coruña, uno en la residencia A Braña de A Estrada, uno en el centro Juan Vidán Torres de Santiago, y uno en el CAPD de Chapela en Redondela.



Suben a 30 los pacientes con COVID ingresados en UCI de hospitales gallegos

El número de pacientes con coronavirus ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de hospitales gallegos ha vuelto a aumentar en las últimas horas, hasta llegar a 30, mientras que más de 200 personas permanecen ingresadas en unidades convencionales de hospitalización, según los datos actualizados trasladados por el Sergas.

Así, en el área sanitaria de A Coruña y Cee hay 9 pacientes con COVID en cuidados críticos, 8 en el Complejo Hospitalario Universitario (CHUAC) y uno en el Hospital Modelo; así como otros 64 ingresados ‘en planta’ (53 en el CHUAC, 5 en el Hospital de Cee, 4 en el Hospital Quirón, y 2 en el Modelo).

En esta área se recuperan en sus domicilios 1.174 personas contagiadas, y el número de personas curadas ha ascendido a 4.532, tras darse 73 altas epidemiológicas en las últimas horas.

En el área sanitaria de Vigo hay 7 pacientes con coronavirus en la UCI, 5 de ellos en el Hospital Álvaro Cunqueiro y 2 en Povisa; mientras que otras 14 personas están ingresadas en unidades convencionales (11 en el Álvaro Cunqueiro y 3 en Vithas).

A estos casos se suman otros 352 en seguimiento domiciliario, y el número de altas epidemiológicas desde el inicio de la pandemia asciende a 2.549.

En el área de Lugo, Monforte y A Mariña hay 4 casos de COVID en cuidados críticos, todos en el Hospital Lucus Augusti; así como 57 personas ingresadas ‘en planta’: 36 en el Lucus Augusti, 16 en Polusa, 4 en el Hospital de Monforte y una persona en el Hospital da Mariña. El número de personas que se recuperan en sus domicilios es de 711 y se han curado hasta ahora 1.971 pacientes.

OURENSE, SANTIAGO, PONTEVEDRA Y FERROL

En el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras hay 4 personas en la UCI, y 38 en unidades convencionales de hospitalización (34 en el Hospital Universitario de Ourense y 4 en el Hospital Comarcal de Verín). Mientras, se recuperan en sus domicilios 461 pacientes y, hasta ahora, se han dado 2.230 altas epidemiológicas.

En el área de Santiago y A Barbanza hay 2 personas en la UCI del Hospital Clínico, y otras 29 ‘en planta’ del mismo centro sanitario. Otros casos 642 reciben seguimiento domiciliario y se han curado hasta ahora 2.507 contagiados.

En el área de Pontevedra y O Salnés, el número de pacientes en cuidados críticos es de 3, todos en el Hospital Montecelo, mientras que otras 13 personas están ingresadas ‘en planta’ (12 en el Complejo Hospitalario Universitario y uno en el Hospital Quirón-Domínguez). Asimismo, hay 536 casos en domicilio y se han curado 1.103 personas.

Finalmente, en el área de Ferrol, hay un paciente en la UCI y otros 6 en planta del Complejo Hospitalario Universitario; así como 175 casos en seguimiento domiciliario. Hasta ahora se han dado 759 altas epidemiológicas en esta área.





