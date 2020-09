Los test rápidos son sensibles y fiables

investigación. Un nuevo estudio acaba de demostrar que las pruebas de covid-19 rápidas, para cuyo resultado se necesitan 90 minutos y no 24 horas, tienen una sensibilidad superior al 94 % y una especificidad del 100 %. El trabajo, publicado en la revista The Lancet Microbe, fue dirigido por científicos del Imperial College de Londres. En la investigación, las pruebas de alta velocidad, que no requieren un laboratorio y pueden realizarse en cartuchos más pequeños que un teléfono móvil, se utilizaron en 386 empleados y pacientes. El dispositivo de se puede realizar al lado de la cama del paciente y demostró tener más de 94 % de sensibilidad y 100 % de especificidad, lo que significaba que tenía un alto nivel de precisión y producía muy pocos falsos negativos y ningún falso positivo. La prueba se está utilizando actualmente con éxito en ocho hospitales de Londres, se implementará a nivel nacional, y se siguen recopilando datos del dispositivo de prueba para una evaluación continua. e.p.