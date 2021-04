“Los trombos se han dado tras las primeras dosis, nunca tras las segundas”

··· “Estar ahora mismo desperdiciando dosis de vacuna es un crimen”, asegura el doctor José Gómez Rial. “En estos momentos estamos viendo cómo la incidencia de otros países europeos está subiendo y es esperable que en España suceda lo mismo en los próximos días”, apunta, de manera que “vamos a detener la vacunación por algo sobre lo que no hay evidencias científicas y todos los organismos apuestan y dicen que no hay razón para suspenderla”. En su opinión, no es tiempo de tirar viales.

··· “Si salieran en el periódico todos los efectos adversos que se dan con la medicación, la gente dejaría de consumir medicamentos, eso es algo que incluso la Agencia Europea del Medicamento ha dicho”, recuerda el experto, que hace referencia a los fármacos de uso más cotidiano: aspirina, ibuprofeno, nolotil...

··· Gómez Rial insiste en que los episodios trombóticos asociados a la vacuna son casos “ultrarraros” y que la solución pasaría por “aprender a detectarlos y a tratarlos rápidamente”. “Ya estamos en ello”, asegura. “Esa es la solución, no coger y prohibir cada fármaco que nos da un efecto adverso raro, porque sino nos quedaríamos sin medicamentos”, sentencia.