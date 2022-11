Luces e sombras dúas décadas despois

Aprendizaxes. Dúas décadas despois do afundimento do Prestige, aínda que se mellorou en moitos aspectos, tamén quedan sombras no caso de que volva a suceder un accidente semellante. Así, o avogado Ramón Sabín, sinalou que os buques “seguen navegando nas mesmas condicións que hai 20 anos, xa que as pólizas dos seguros son as mesmas e o Fidac aumentou algo as coberturas, pero seguen sendo moi insuficientes”. Tamén se bota en falta, segundo o profesor Juan Garrido, “plans de continxencia como os que teñen portos como o de Roterdam”, e “formación e planificación acaídas” a este tipo de catástrofes, segundo a catedrática María Loureiro. No plano positivo, Ricardo Beiras, catedrático de Ecoloxía, subliñou o feito de que se alonxase o corredor marítimo e que se implantase a obrigatoriedade de dobre casco neste tipo de buques. A este respecto indicou que un tercio dos que navegan fronte ás costas galegas transportan mercancías perigosas e “si nestes 20 anos non tivemos accidentes é porque algo sí se mellorou”.

No caso de que produxera outro sinistro semellante, o catedrático Ricardo García Mira, di que “non se pode improvisar, e non pode pasar como co Prestige, que os concellos ofreceron respostas diferentes en función do grupo político que gobernaba”.