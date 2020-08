Luís Diz: “Hay una criminalización innegable hacia el ocio nocturno y la juventud”

El rebrote de coronavirus registrado en la área sanitaria de A Coruña-Cee mantiene en vilo a muchos coruñeses preocupados por la situación sanitaria. Afortunadamente, esta recaída no se ha cobrado todavía ninguna víctima mortal. Sin embargo las medidas adoptadas por la Xunta para tratar de aplacarlo, con el cierre del ocio nocturno y la restricción horaria para toda la hostelería, ha herido de muerte a todo un sector que se ve profundamente “estigmatizado” mientras contempla con preocupación su futuro.

De este modo lo explica Luís Diz, portavoz de la plataforma Galicia de Noite y gerente de la sala Pelícano, uno de los referentes de la noche herculina. “Llevamos desde el mes de marzo pagando alquileres con los locales cerrados, abrimos en julio, con vistas a dos meses como este y agosto en los que la facturación era muy importante. Nos encontramos con una caída de facturación cercana al 70% en comparación con el año pasado, y ahora cerrados de nuevo. Esto supone que ya hayan cerrado bastantes locales y la sensación es que de aquí a septiembre lo hará un número muy alto de ellos”, explica.

No es un mal menor, concretamente en A Coruña son “más de 2.000 personas las que viven del ocio nocturno”. Diz ilustra la importancia de este sector en el conjunto de la comunidad con la siguiente comparativa: “Si mañana cierran Inditex y PSA en Galicia se van a la calle entre 12.000 y 14.000 personas, en el ocio nocturno trabaja más gente que esa”.

La sensación es de agravio y criminalización del sector. “A mí que me expliquen la diferencia que hay en el horario del virus a la hora del contagio, tú te puedes contagiar en una terraza a las 4 de la tarde, sin embargo, siempre es la noche quien paga el pato”, explica el portavoz de la plataforma Galicia de Noite, quien se remite a los datos para sentenciar que “ninguno de los rebrotes existentes a día de hoy proviene del ocio nocturno”.

Un hecho que hace que los empresarios del sector consideren “arbitraria” la medida del cierre tomada por la Consellería de Sanidade. Diz explica que el conjunto del sector está cumpliendo con los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias; “en nuestro sector el uso de mascarilla es imprescindible. De hecho, somos de los pocos sectores en los que tenemos gente que se dedica a controlar que la gente cumple con estas normas”. Entiende el empresario herculino que “hay que cerrar todo negocio que incumple. El negocio, en ningún caso al conjunto del sector”.

EL PARADIGMÁTICO CASO DEL PORTERO. La pasada semana todos los medios se hicieron eco del contagio por covid-19 del portero de una discoteca de Santa Cruz de Oleiros, con titulares que precisamente hacían referencia a su empleo en el ocio nocturno. “Ese portero trabajó toda una noche teniendo ya el virus –sin tener conocimiento de haberlo contraído–, pero estaba protegido, tenía su EPI. Todos los clientes que pasaron esa noche por el local, que fueron más de 100, tuvieron una trazabilidad, porque nosotros estamos obligados a llevar un registro sanitario para saber quién estuvo en el local. Pues no hubo ni un solo positivo”, dictamina Diz aludiendo a lo estricto que se está siendo el sector con el cumplimento de las normas sanitarias.

“Sin embargo, en un gimnasio al que este acudía fueron más de 50 los casos positivos que se detectaron”, una coyuntura que a la vista de Diz supone un paradigma “no tengo ninguna intención de perjudicar a los gimnasios, pero la medida del cierre criminaliza al ocio nocturno de una forma innegable”.

PREJUICIOS CON LA JUVENTUD. Preguntado por la actitud de la clientela ante los distintos preceptos de seguridad instaurados desde la apertura del ocio nocturno hace poco más de un mes, Diz destaca los prejuicios existentes hacia la gente más joven. “Los medios de comunicación están dando mucha caña a la gente joven, sin embargo son ellos los que más cumplen. A la gente que hay que estarle encima son los más adultos, de 30 años en adelante, que son los más inconscientes”.

No obstante, cree que la medida del cierre de los locales también supondrá una relajación en ellos, pues “a los jóvenes los sacas de los pubs y discotecas, pero no del ocio nocturno, con los locales cerrados harán la diversión en botellones, fiestas privadas o alquilando alguna finca y ahí no hay ningún tipo de norma ni de protocolo para protegerse”, estima.

Por todo ello, Diz considera que lo más importante es “concienciar a las personas, protegernos entre todos”.