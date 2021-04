Más de 3.400 jóvenes residentes en el área de Santiago podrán participar en el cribado que arranca hoy en farmacias

Desde el inicio de la pandemia hemos escuchado repetidas veces la cantinela de que el coronavirus no afecta a los niños, que lo contraen menos y, en caso de hacerlo, lo superan como asintomáticos. Pero, precisamente por esto, son la población diana sobre la que en estos momentos deben intensificarse los cribados, ya que son un vector de contagio muy importante en el seno de las familias y también en los propios colegios, donde día a día se relacionan con compañeros y profesores.

La Consellería de Sanidade, consciente de la vital importancia de este grupo de edad en la transmisión del virus, ha decidido emprender, en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra (COFPO), un cribado a través del reparto de ‘kits de saliva’ --al igual que se hizo hace unas semanas con el grupo de 40 a 64 años-- entre los jóvenes de la provincia de 12 a 17 años, con previo consentimiento de sus padres o tutores legales.

La campaña, que arrancó ayer, pretende identificar a jóvenes que no manifiestan síntomas o que los manifiestan, pero son inapreciables, pese a estar contagiados de COVID. Un total de 51.479 jóvenes de estas edades (el 37,89% de los 135.868 que residen en Galicia), están llamados a participar en el cribado a través de las 388 farmacias adheridas al programa (más de un 90% de las 428 disponibles en la zona). La mayoría de ellas, 127, pertenecen a la ciudad de Vigo (32,73%), seguida de la de Pontevedra, con 36 (9,28%).

En concreto, en el área de Santiago, hay diez ayuntamientos que pertenecen al área de Pontevedra, en los que habitan un total de 3.432 jóvenes de 12 a 17 años (el 6,67% de la población diana en el cribado), que tendrán a su disposición 34 farmacias: 197 jóvenes de Pontecesures (una farmacia), 343 de Valga (dos), 944 de A Estrada (once), 194 de Cuntis (dos), 929 de Silleda (cuatro), 953 de Lalín (ocho), 196 de Vila de Cruces (tres), 73 de Agolada (una), 78 de Rodeiro (una) y 25 de Dozón (una). Aproximadamente, todos ellos suponen el 5% de la población de sus respectivos municipios.

“El éxito de este cribado depende de la participación masiva de los jóvenes que, finalizadas las vacaciones de Semana Santa, han vuelto a las aulas”, señaló la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo. “Vamos a contactar con los colegios e institutos de la provincia de Pontevedra para solicitar su implicación en el llamamiento a los jóvenes para que participen en el cribado y ayuden a evitar brotes en los centros educativos”, manifiesta la presidenta.

¿CÓMO ES EL PROCESO? El farmacéutico hace entrega del tubo de recogida de muestra y explica cómo se debe realizar la auto recogida de la saliva, incidiendo en que se debe llevar a la misma farmacia al día siguiente, o en su caso el próximo día hábil, antes de las 10.30 horas, y que se tiene que recoger la muestra de saliva el mismo día que se va a llevar a la farmacia.

El niño en su casa recoge 1 mililitro de saliva al levantarse en ayunas, sin beber agua y sin lavarse los dientes. Al recoger la muestra, no se puede tirar el líquido de color rosado que contiene el tubo. Si el color del líquido es amarillo, el tubo se tiene que desechar. La saliva no debe contener moco.

Una vez recogida la muestra de saliva, se debe llevar el tubo a la misma farmacia que lo facilitó lo antes posible y siempre antes de las 10.30 de ese mismo día. El tubo con la muestra debe mantenerse en posición vertical y a temperatura ambiente. No debe estar en la nevera ni cerca de una fuente de calor.

Además, cuando se entregan tubos de recogida de muestra para más de un niño de la misma familia, el farmacéutico debe identificar bien los tubos y, en el momento de la recogida de las muestras, cada menor debe utilizar el tubo que le corresponde. Una vez recogidas, no se deben juntar los tubos para poder entregarlos a la farmacia correctamente identificados.

ESTUDIO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE VIGO. Las muestras de saliva son trasladadas por la distribución farmacéutica al Laboratorio de Microbiología del Área Sanitaria de Vigo para el análisis de SARS-CoV-2 por PC aplicando el método de ‘pooling’. Una vez procesada la muestra en el laboratorio, el resultado se introduce en la Historia Clínica Electrónica del Servizo Galego de Saúde y se comunica a través del teléfono móvil que el farmacéutico indicó en la aplicación. Si el niño no recibe el resultado en el móvil antes de las 72 horas, deben comunicarlo en la farmacia.

NINGÚN POSITIVO DETECTADO EN LA ANTERIOR INICIATIVA EN PONTECESURES. “Aquí no estamos teniendo demasiados casos de COVID entre niños, y se comprueba que los que hay no lo cogen en el colegio, sino en casa; yo tengo dos niños, uno en el instituto y otro en el colegio y la verdad es que no tuvieron que estar en cuarentena para nada”, asegura María Dolores Vázquez Illanes, de la Farmacia Pontecesures, del municipio pontevedrés homónimo. Con todo, “toda prevención es buena para observar la incidencia real, y aunque es un pueblo muy pequeño, tiene a bastantes niños en el cole”.

María Dolores considera que este tipo de cribados suponen “una forma rápida de hacer cribado a la población”, sobre todo porque “si no los hacemos las farmacias, que somos las que estamos cerca de la gente, a ver quién lo hace”. En el cribado anterior “al principio nos vimos incluso un poco agobiados de la buena acogida que tuvo, quería venir todo el mundo y las dos primeras semanas fueron un poco caóticas”, aunque pasado el tiempo “ya se relajó la cosa, con mucha menos participación que al principio”. Además, la farmacéutica afirma que, “que nosotros sepamos, aquí no se detectó ningún positivo”.

DUDAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN ESTA OCASIÓN EN VALGA. “En la primera iniciativa de esta tipo en la que participamos la acogida fue muy buena durante los primeros días, aunque no tanto como en las farmacias de otros sitios”, afirma Alejandro Bouzón, propietario de la farmacia Bouzón Alejandro C.B. de Valga, que tiene “dudas” sobre “cómo será la participación de este grupo de jóvenes en el nuevo cribado”, ya que “están un poco más ajenos a toda esta problemática”.

Aún así, han apostado por sumarse a la campaña “para ayudar, porque estamos muy cercanos a la gente, sobre todo aquí, donde hay muchas población rural a la que se puede informar y que nos toma como referencia para consultar y dudas”.

INFORMANDO A LOS PADRES DESDE YA EN A ESTRADA. “Al ser una farmacia de una población rural concreta, no del centro, sabemos qué gente es la que se puede acoger a este cribado, por lo que informaremos a los padres desde ya, sin esperar a que sean ellos los que tengan que preguntar”, afirma Guillermo Freire, de la farmacia de Oca, en A Estrada. “Al ser el ‘centro’ más cercano a la población, con el que más confianza tienen, los pacientes tienen muy en cuenta nuestra opinión, porque también les podemos dedicar más tiempo que un médico que por su gran lista de pacientes solo les dedica 10 minutos”.

Este profesional cree que es una buena forma de detectar asintomáticos, ya que “por temas de prioridades fue el grupo de edad al que menos cribados se le pudo hacer, porque estuvimos muy pendientes de los mayores, y ahora que vamos ganando terreno, es momento de avanzar también en otros grupos de edad”. Además, como en el anterior cribado “todo funcionó muy bien e incluso hubo gente que tuvo que esperar varios días a recibir su ‘kit’, discurriendo la información por grupos de WhatsApp”, este “puede despertar el mismo interés”.

BALANCE GENERAL DEL CRIBADO ANTERIOR. Entre el 9 de febrero y el 23 de marzo de 2021, 40.930 pontevedreses participaron en el Programa para la detección del SARS-CoV-2 en la ciudadanía de la provincia de Pontevedra a través de las oficinas de farmacia y mediante la auto-recogida de una muestra de saliva.

Este programa en el que participaron 381 farmacias (siete menos de las que participarán en esta nueva iniciativa destinada a los jóvenes) estaba dirigido a personas de entre 40 y 64 años y detectó 76 casos asintomáticos con resultado positivo, que estaban siendo transmisores de la infección, sin saberlo.