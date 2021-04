Máximo nivel de restricciones en Carballeda de Valdeorras, A Pobra y O Grove

Pocos cambios en las restricciones que la Xunta aplica en el mapa municipal gallegos para contener la pandemia del coronavirus. El subcomité clínico que asesora al Ejecutivo autonómico en la gestión de la pandemia ha decidido incorporar al concello de Carballeda de Valdeorras en el listado de ayuntamientos con nivel máximo de restricciones, en el que ya estaban, y siguen, A Pobra do Caramiñal y O Grove. El grupo de expertos determinó además el nivel alto de restricciones en otros ocho municipios: Boiro, Barreiros, Pobra do Brollón, Monterrei, A Illa, Boimorto, O Irixo y Carral. Además, quedan en el nivel medio Rábade, Ribadumia, Soutomaior, Vilaboa, Vilanova, As Neves, Noia, Sanxenxo, Meis, Baiona, Gondomar, Carballiño, Cortegada e Padrenda.

La Xunta acaba de informar, por otra parte, que ayer se administraron en Galicia un total de 33.229 dosis de vacunas contra la COVID-19. De éstas, 31.882 fueron de la fórmula de Pfizer y 1.347 de la de AstraZeneca. En el caso de la vacuna anglosueca, 1.246 dosis fueron administradas en grandes recintos de Ferrol y Cee, y 83 en otros puntos de vacunación. Los porcentajes de adherencia, informó el Sergas, alcanzaron el 81,06 % en la ciudad departamental y el 80,4 % en Cee. Así, la tasa global de adherencia a la vacuna de AstraZeneca en la comunidad gallega es del 77,43 %.

Para este fin de semana el Servicio Galego de Saúde convocará a casi 52.000 personas más para vacunarse (27.000 con Pfizer y 25 con Astrazéneca).

Galicia entra en los días clave para conocer definitivamente qué efectos ha tenido la Semana Santa en la evolución de la situación epidemiológica de la comunidad. El martes el comité de expertos prevé poder relajar restricciones con el balance completo y con el ciclo epidemiológico cerrado, pero este viernes, una semana después de los primeros festivos, la situación sigue siendo estable en territorio gallego, con una foto prácticamente idéntica a la del día anterior, y muy similar a la de los últimos días. El levísimo repunte en el número total de casos confirmados activos sí que deja dos notas: después de muchas semanas, el área de A Coruña deja de ser la más afectada, y la de Santiago es la que lidera el incremento este viernes.

Según los últimos datos oficiales, en Galicia hay 2.193 personas con la infección activa confirmada, ocho más que en el balance del día anterior. En lo que va de semana, el volumen de contagiados ha subido cuatro días, y solo el jueves se rompió la tendencia ascendente.

El gran cambio, en el análisis detallado por áreas sanitarias, está en la clasificación en función del número de infectados. La de A Coruña-Cee llevaba meses, desde que comenzó la tercera ola, siendo la más afectada de Galicia, con una situación epidemiológica notablemente peor que el resto. Con todo, desde hace semanas el número de casos se venía reduciendo a un ritmo considerable, y este viernes se queda con 598 infectados, 18 menos que el día anterior. Ahora mismo, Vigo pasa a ser el área con un mayor volumen de casos activos, con 603, un pequeño incremento con respecto a los datos previos. El área de Santiago es la que peor situación presenta en comparación con el jueves, al subir hasta los 331 casos (13 más). Pontevedra también mantiene su comportamiento irregular (289 casos, seis más), al igual que Ourense, que se coloca con 149 (9 más). Lugo también empeora su situación, con seis casos más que el día anterior (148). Ferrol, junto con A Coruña, es la única que presenta una variación diaria buena, al bajar hasta los 75 casos, 11 menos que el jueves.

En los hospitales el descenso de casos no ha sido tan acusado como en jornadas anteriores, pero sí que se ha dado tanto en las unidades de cuidados críticos como en las camas convencionales. En el conjunto de los hospitales gallegos 167 pacientes. De ellos, 26 están en críticos (dos menos) y 141 en camas convencionales (baja en cuatro).

En este caso, el área de A Coruña sí que sigue siendo la que presenta una situación peor, con 52 personas que están en unidades de hospitalización y nueve en cuidados críticos. En la de Vigo hay 34 hospitalizados, con seis en las UCIs. Pontevedra sigue por encima de la veintena (20 en convencionales, dos en UCIs).

Por debajo están la de Santiago, con 18 hospitalizados, de los que cuatro están en críticos, y Ourense, con 16 (dos en críticos). El área de Lugo se mantiene en cocho hospitalizados (5 en convencionales, tres en UCIs), mientras que la de Ferrol mantiene sus camas de críticos libres de COVID y con ocho pacientes en hospitalización convencional.

Baja el número de positivos detectados por PCR hasta los 122, y cae la tasa de positividad hasta el 1,83%. No obstante, suben los nuevos contagios detectados por cualquier tipo de prueba hasta los 146.