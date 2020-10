Moncloa dice tener atada la prórroga de la alarma, pero las voces críticas presionan

Santiago. El Gobierno dice estar seguro de los apoyos que tiene para prorrogar el estado de alarma y también para sacar adelante las cuentas para 2021, pero las voces críticas contra la duración del estado de alarma y contra las cuentas suben de tono con los días.

Así lo subrayó la ministra María Jesús Montero que mostró su confianza en que cuentan con los apoyos “suficientes” para que tanto los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que fueron presentados ayer como la prórroga del estado de alarma de seis meses que se debatirá mañana, jueves, salgan adelante en cada momento.

“Si traemos el proyecto de Presupuestos es porque entendemos que tiene los apoyos suficientes para que pueda ver la luz, y si traemos el decreto de alarma es porque creemos que tiene los apoyos necesarios para que pueda ver la luz”, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por las previsiones de Gobierno a este respecto.

Montero añadió que el Ejecutivo “siempre es prudente”, porque a veces han tenido “comprometidos” apoyos luego han variado y que, por ello, siempre hay que tener “la duda”, pero a continuación reafirmó que “a priori”, ambos proyectos “cuentan con apoyo amplio para ser tramitados y que por tanto puedan tener el visto bueno del Congreso de los Diputados”.

Aún así, las voces descontentas con esta forma de proceder del Gobierno se dejaron sentir ayer con intensidad. El PP criticó que el presidente Sánchez no vaya a defender el nuevo estado de alarma ante el Congreso, mientras que no contempla que el Ejecutivo no acepte su propuesta para acortar este periodo a ocho semanas.

La portavoz del PP en Cortes, Cuca Gamarra, defendió que declarar seis meses de estado de alarma incumple las condiciones fijadas en la Constitución para esta figura, proporcionalidad y control parlamentario. Por eso el PP no contempla que su propuesta, por su “lógica” y “sensatez” no sea asumida por el Gobierno y el grupo parlamentario no llegó al punto de decidir que votará en ese escenario, donde su posición tornaría en una enmienda. “Estamos en la fase de negociación”, apuntó aunque reconoció que a día de hoy no están dialogando con el Ejecutivo.

Vox criticó el enredo de matices (dos o seis meses) entre populares y socialistas y atacó la “deriva totalitaria” del Gobierno. “Para limitar nuestros derechos fundamentales, para hacer experimentos totalitarios y someternos a un proyecto inconstitucional, ni siquiera viene el presidente o uno de los cuatro vicepresidentes; mandan al ministro de sanidad”, reprochó Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.

De su lado, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, instó ayer de nuevo al Gobierno a “bajarse del burro” y hablar con los grupos de la oposición para alcanzar un acuerdo satisfactorio sobre la duración del estado de alarma.

“Si el Gobierno quiere llegar a un acuerdo, tendrá que bajarse del burro en alguna cosa. ¿O quiere tener una mayoría sin hablar con la oposición y sin ceder en nada? Habla mucho de unidad, pero los que estamos demostrando más ganas de llegar a acuerdos somos la oposición”, abundó.

También Esquerra Republicana de Cataluña golpeó al Gobierno en la misma línea. El portavoz en Cortes, Gabriel Rufián, consideró “peligroso” que el nuevo estado de alarma se vaya a prorrogar por seis meses sin que el parlamento pueda controlar su aplicación.

“Nuestro problema no es la duración, sino el control parlamentario. No es que comparezca Sánchez o Illa, sino que se voten las características. Es que chirría democráticamente que el Congreso esté seis meses sin votación en algo tan restrictivo como el estado de alarma”.

Más País hizo asimismo una valoración muy negativa de los intentos de Moncloa por llevar adelante sus planes. El líder de la formación, Íñigo Errejón, tildó de “inaceptable” que Pedro Sánchez no comparezca mañana en el Congreso para solicitar la prórroga delñ estado de alarma y le exigió que “corrija” la decisión de delegar esa tarea en el ministro de Sanidad.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) también explicó por boca de su portavoz nacional, Ana Pontón, que presentará enmiendas porque no comparten la duración de seis meses del estado de alarma.

Igual se manifestó Compromís, que apoya un estado de alarma más allá de las Navidades, pero no hasta el mes de mayo y siempre con control parlamentario.