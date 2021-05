No se esperan grandes cambios en el mapa de restricciones

Con la llegada del buen tiempo y las ganas de poder disfrutar de la playa y de una copita en terraza, los gallegos están más pendientes que nunca de la evolución de la incidencia en sus ayuntamientos. Son conscientes de que en zonas pequeñas tres casos pueden suponer el cierre perimetral y de que el nivel alto les dejaría sin la posibilidad de encontrar sitio de forma fácil en los bares. En estos momentos solo el municipio de Lobios se encuentra en riesgo máximo, pero esta tarde hay nueva reunión del Comité Clínico para evaluar el avance de la situación epidemiológica de cada concello.

Observando el mapa de incidencias de Galicia, no se esperan cambios notables. Lobios sigue siendo el único ayuntamiento con una incidencia disparada, pues se encuentra por encima de los mil casos por cada cien mil habitantes (1.171). Si bien su evolución parece favorable, pues a catorce días detectó veinte contagios, pero en los últimos siete solo tres, su baja población (1.732 habitantes), hace que todavía deba permanecer perimetrado. En peligro de pasar a este nivel de riesgo se encuentran Vilariños de Conso (578) y Pontedeva (587). Ambos ayuntamientos mantienen tres casos a catorce días y ninguno a siete. Este último registro, unido a que los vecinos de ambos concellos no superan los quinientos, es lo que ha hecho que la pasada semana el Comité Clínico valorase que no era necesario subirlos a riesgo máximo.

El siguiente ayuntamiento con mayor incidencia de la comunidad gallega es Mos, que mantiene 405 casos por cada cien mil habitantes a catorce días. Este territorio del área viguesa se encuentra actualmente en riesgo alto, y no parece que su situación vaya a cambiar por el momento, ya que si a dos semanas vista registra 61 contagios, a una se queda en 52 todavía. Ya por debajo de los cuatrocientos de incidencia está A Pobra do Caramiñal (364), en nivel alto, en el que seguirá debido a que los nuevos positivos apenas se redujeron: pasaron de 34 a catorce días a 23 a siete, siendo muchos aún.

Dentro de ese grupo de los que a día de hoy están en nivel alto se ubican también Cambados (269) –que bajó la semana pasada desde el riesgo extremo al alto– y Moraña (263). Por el momento tendrán que seguir en este nivel, aunque cabe decir que ambos municipios registran tan solo tres casos a una semana vista, lo cuál supone un gran avance.

A este grupo de municipios se podrían sumar a partir de hoy San Amaro (275), Dozón (277) y Navia de Suarna (278). Y saldrían de la lista, pasando a nivel de riesgo medio, Ribeira (197) y Oleiros (100).