O BNG pide a comparecencia de Feijóo para explicar o plan de vacinación

A portavoz nacional do BNG e parlamentaria do grupo nacionalista, Ana Pontón, reclamou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, compareza na Deputación Permanente do Parlamento para explicar as actuacións que adoptou e seguirá impulsando o Goberno galego para combater a pandemia. Ademais, esixiu “medidas valentes” para mitigar unha “terceira onda” de covid-19.

Entre outras cuestións, Pontón quere que Feijóo explique “o plan de vacinación” que ten a Xunta, o cal considera que vai con lentitude. É máis, fixo a reflexión de que, ao actual ritmo, tardaríanse “catro anos” en vacinar ao 70 por cento da poboación e seis anos ao 100 por cen.

Nun almorzo informativo con motivo deste principio de ano, para presentar os obxectivos do BNG para 2021, Pontón lamentou que “cada vez que tenden a man, Feijóo ignora a chamada”. Ao presidente autonómico, culpoulle de “non ter proxecto de país e usar Galicia para a confrontación”.

Respecto diso, lamentou tanto “o servilismo inútil” como a “confrontación estéril” nas que, dixo, están instalados PSdeG e PPdeG. “O máis útil é un BNG con máis capacidade de traballo e actuación”, salientou Pontón, quen indicou que “as estratexias de ámbito estatal, máis discriminación” para Galicia.

Sobre as posibles reticencias á vacinación, Pontón considerou que a “vacina é a mellor esperanza” e advertiu de que “o problema é que non hai suficientes”. Por iso, pide que Feijóo explique “como vai ser o plan de vacinación” na Cámara galega.

