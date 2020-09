O Milladoiro y Vilagarcía se suman a las zonas con restricciones por covid

O Milladoiro, parroquia de Santa María de Biduído, dentro del Concello de Ames y todo el Ayuntamiento de Vilagarcía se suman a esa especie de lista negra a las que se les impone medidas restrictivas para prevenir la expansión del covid-19, según decidió ayer el comité clínico que asesora a la Xunta quien también recomendó implantar las restricciones especiales del barrio de O Couto, en Ourense, en otras calles de la ciudad.

En cuanto a las medidas generales, el comité decidió incluir a Vilagarcía de Arousa en los ayuntamientos con restricciones vigentes, así como a la localidad de O Milladoiro, en el Ayuntamiento de Ames.

En estas áreas estará vigente la limitación de aforos al 50 % en establecimientos comerciales, de restauración o de hostelería, así como la reducción en celebraciones, velatorios y lugares de culto. En hostelería está prohibido el consumo en barra y las reuniones se limitan a 10 personas como máximo.

Santiago continuará una semana más en esta lista negra en la que ingresó el 2 de septiembre. En el último informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública, con fecha de ayer mismo y al que se alude en el DOGA especial que se hizo público momentos antes de las 00.00 horas de hoy, se señala que “no concello de Santiago de Compostela, aínda que se observa un lixeiro descenso na taxa acumulada e na taxa de incidencia global, o número de casos confirmados e as taxas seguen a acadar valores destacables”. Añaden que, por lo tanto, el brote continúa teniendo características de alto/medio riesgo.

“Ademais”, se puede leer en la orden sobre medidas de prevención en la comarca de la capital gallega, “o concello de Ames é, xunto o de Santiago de Compostela, o que presenta o maior número de casos, que vai en aumento nos últimos días, destacando en especial a situación do Milladoiro”.

Según los expertos esta situación es debida a “un evento de gran potencial de expansión da infección así como porque, atendidos os grupos de idade máis afectados, existe un número importante de infectados asintomáticos ou con síntomas moi leves , ou que facilita a transmisión da infección”. Por ello se recomienda que se activen todas las alertas y se controle la aplicación de las medidas de restricción en la zona.

En el último balance hecho público ayer por el área sanitaria de Santiago se reflejaba que continuaban activos 633 casos, de los cuales 31 necesitaban hospitalización (29 en el Hospital Clínico de Santiago, cinco de ellos en la Unidad de Cuidados Críticos, y 2 en el Hospital La Rosaleda. Hubo 2.822 pacientes curados y se realizaron ya 67.847 PCR.

Las restricciones se mantendrán activas inicialmente durante los próximos siete días. En la orden y en relación a O Milladoiro se hace constar que las celebraciones o eventos (bodas, bautizos...) “en establecementos de restauración para os días 24 a 27 de setiembro que xa estiveran concertadas, con carácter previo ao 23 de setembro non serán aplicables as limitación previstas” pero “deberán ser comunicadas polos titulares dos establecementos á Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade, para que se poidan adoptar as medidas ou efectuar as recomendación pertinentes”.

CIUDAD DE LAS BURGAS. Las limitaciones más importantes (y rígidas) se contemplan para Ourense capital que verá ampliada su área de restricciones especiales, ya vigentes en una parte del barrio de O Couto (concretamente en las calles Antonio Puga, Doutor Fleming, Xesús Soria y Avenida de Portugal).

Estas medidas de mayor intensidad, que en su día también afectaron al barrio lucense de A Milagrosa y al municipio de Arteixo, implican –además de las restricciones genéricas– la limitación de reuniones privadas o en la calle a un máximo de cinco personas, que también es el grupo máximo que se puede atender en negocios de hostelería. Cafeterías y bares no pueden servir en el interior. Tras la reunión del comité clínico, estas medidas se implantarán también en el espacio delimitado por las calles Progreso (desde el Puente Romano hasta el cruce con la calle Praza de Abastos), Irmáns Xesta, Avenida de Portugal, Camiño Lobisome, Salto do Can, Carballo, Sobreira y la nacional 525 -desde el cruce con la calle Sobreira hasta la Ribeira Sacra. También afectarán a la Avenida Ribeira Sacra hasta puente Romano.

La edad media de los contagiados es la principal variable que ha llevado a los expertos a recomendar medidas de restricción en Ourense, donde uno de cada cuatro enfermos tiene más de 65 años, una media superior a las del resto de Galicia, lo que supone un problema añadido. Además, la mitad de los 602 casos activos de covid que tiene la provincia, 301, se concentran en el Ayuntamiento capitalino, que tiene instauradas medidas especiales.

Además de las nuevas incorporaciones, el comité ha dado el visto bueno a la prolongación de las medidas en Silleda, Lalín, Lugo, Ourense, Poio, Pontevedra, Vilaboa, Marín y Verín, así como en algunos barrios de la ciudad de A Coruña.