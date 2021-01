O Sergas permitirá viaxar o día de Reis e ‘ameaza’ a Santiago e A Coruña con restricións máis duras este venres

O comité clínico que fai seguimento da evolución da COVID en Galicia vén de acordar, na súa reunión deste luns, rebaixar ao nivel básico as restricións nos concellos de Carnota e As Pontes. Deste xeito suprímeselles as limitacións de mobilidade que tiñan ata o de agora. Decidiu tamén baixar o concello de Narón ao nivel medio, mentres que se manteñen os niveis actuais de restricións existentes a día de hoxe no resto dos concellos da comunidade. A única excepción é a que permitirá a mobilidade entre concellos, incluso nos que se atopan perimetrados, durante o vindeiro mércores, día 6 de xaneiro, entre as 00:00 e as 23:00 horas. O Sergas indica que, dado que segue habendo toque de queda ata as 06:00, a franxa para poder moverse empezaría a esa hora. Ao igual que aconteceu nas pasadas festas, cinguíndose a posibilidade destes desprazamentos ás visitas familiares.

Tras analizar a evolución epidemiolóxica no conxunto de concellos galegos, o comité clínico tamén acordou engadir ao listado de vixilancia especial aos concellos das comarcas da Coruña e Santiago de Compostela. Ademáis, proporá medidas restritivas máis duras nestas áreas, Santiago e A Coruña, para o vindeiro venres, se segue a tendencia a alza nos datos epidemiolóxicos. As medidas publicaranse no Diario Oficial de Galicia deste martes e entrarán en vigor ás 00:00 horas do mércores. A decisión de manter as restricións vixentes en toda Galicia vai ser revisada na xuntanza do próximo venres, xa que o grupo de expertos acordou que é necesario agardar uns días para poder avaliar a evolución epidemiolóxica logo das medidas adoptadas polas festas do Nadal e fin de ano. A comunidade autónoma queda pechada ata o día 11 de xaneiro. Sanidade lembra a obrigatoriedade de cumprir todas as medidas establecidas pola Xunta Galicia, co ánimo de mellorar a situación epidemiolóxica na comunidade e así poder ir diminuíndo as restricións vixentes.