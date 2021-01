Os hospitais suman outros 50 ingresos, 16 en uci, nunha xornada con case 1.400 contaxios detectados

SANTIAGO. EP. Os hospitais galegos experimentaron un novo incremento no número de pacientes con covid-19, que pasan xa do limiar dos 800 após producirse 50 ingresos máis dos que había fai 24 horas, 16 deles nas unidades de coidados intensivos, que acollen a 132 pacientes, un 80% máis dos que había fai só sete días.

Todo iso nunha xornada na que Galicia sumou nas últimas 24 horas outros 1.372 contaxios detectados, 1.104 deles confirmados por proba PCR positiva. Desde o inicio da pandemia son xa 79.834 persoas as que contraeron o virus en Galicia e case 15.000 (14.975) figuran nestes momentos como pacientes con enfermidade activa, novo teito da pandemia, que se supera diariamente na comunidade galega desde fai máis dunha semana.

Así figura na actualización dos datos da pandemia recollida na páxina web da Consellería de Sanidade con información solicitada até as 18,00 horas do martes. Até ese momento, nas últimas 24 horas aumentaran en 50 os pacientes ingresados con covid-19 nos hospitais galegos, que suman un total de 828.

Trátase dun 60% máis de hospitalizados respecto das cifras de fai sete días, momento no que había 73 ingresados en UCI polos 132 comunicados este mércores, o que supón que nunha semana incrementáronse un 80% os pacientes con coronavirus en estado crítico.

Por áreas, só Lugo ve relaxada a súa presión asistencial mentres no resto aumenta, especialmente nas áreas da Coruña, Santiago e Vigo, con subas de máis de dous díxitos no número de pacientes ingresados.

Deste xeito, A Coruña-Cee continúa como o distrito con máis ingresados con coronavirus. Este mércores suma 218 (+15), dos cales 39 precisan coidados intensivos (+3). Vigo colócase como a segunda área con máis hospitalizados ao sumar outros 13 que deixan o total en 134 con 22 en críticos (+1).

A zona de influencia da cidade olívica supera así á área de Santiago-Barbanza que, no entanto, contabiliza 12 pacientes máis que hai 24 horas até os 132, 26 en UCI (+6). Após ela está Ourense-Verín-O Barco con 113 hospitalizados (sen cambios), que presenta un un incremento no volume de pacientes UCI, que sobe a 10 (+2).

A continuación está Ferrol, onde tamén aumentan os ingresados, neste caso até os 110 (+3), deles, 13 en críticos (+2); seguida por Pontevedra-Salnés, na que permanecen hospitalizadas 76 persoas con covid (+2), 14 na UCI (+3). Por último, Lugo-Mariña-Monforte é o distrito con menos ingresados ao contar con 45 (-1), 8 deles en coidados intensivos (+1).

CONTAGIOS DETECTADOS NUN DÍA

Así mesmo, a web de Sanidade recolle que Galicia se sitúa ao bordo dos 80.000 contaxiados desde o inicio da pandemia. En total, até as 18,00 horas do martes, as autoridades sanitarias detectaron 79.834 contaxios en Galicia, 1.372 na última xornada, o que supón un novo incremento de 189 respecto ao día anterior.

Dos contaxiados detectados polo Sergas nas últimas 24 horas, 1.104 foron por positivo en proba PCR (+134), de novo en valores máximos da pandemia que, até hai unha semana, non pasaran do milleiro de positivos diarios por PCR durante a pandemia, limiar que, desde entón, superouse xa en varias ocasións.

A área da Coruña-Cee é responsable de case un terzo dos contagios detectados no último día con 435 --por calquera tipo de proba, non só PCR--, 158 máis que o día anterior. Vigo e Ourense tamén pasaron os 200 contagios detectados con 239 (+52) e 205 (-2), respectivamente.

Ligeramento por baixo dese limiar estivo Santiago-Barbanza, na que se detectou presenza do virus a un total de 190 persoas (-16); mentres que en Lugo foron 117 (+15). Por baixo da centena estiveron Ferrol, con 98 (-6); e Ponteveda (-12).

PCR E POSITIVIDAD

Así as cousas, nas últimas 24 horas as autoridades sanitarias levaron a cabo 11.830 probas PCR, o que supón 2.011 máis que o día anterior e 1.272.189 desde o inicio das pandemias.

Estas arroxaron unha taxa de positividad do 10,3%, o que devolve a Galicia por encima dos dous díxitos, o dobre do marcado pola OMS para dar por controlada a pandemia e ao que tan só se achegou no último día o distrito sanitario de Santiago-Barbanza (6,8%).

O máximo da xornada foi o 15,9% alcanzado na Coruña-Cee, aínda que tamén se chegou ao dobre díxito en Ourense (11,7%), Ferrol (11,4%) e Pontevedra (10,6%). Galicia encadea desde o 24 de decembro sen baixar do 5% que establece a OMS.

NOVA MARCA EN CASOS ACTIVOS

A cifra de casos activos --persoas que seguen enfermas-- deste mércores supón unha nova marca que deixa a Galicia ao bordo dos 15.000 cun total de 14.975. Na última semana, a Comunidade galega ha ir elevando diariamente o teito de casos activos ao sumar cada xornada incrementos de máis de medio milleiro, o último, de 900 máis respecto da xornada previa.

Así, todas as áreas sanitarias manteñen as súas cifras en aumento desde a última semana coa Coruña asomándose aos 4.000 casos activos. E é que a zona de influencia da cidade herculina suma este mércores 306 máis que deixan o cómputo en 3.839 casos activos.

Após ela atópanse o distrito de Vigo, que sobe a 2.776 (+180); e o de Santiago-Barbanza, que contabiliza 2.593 (+86). Ourense pasa tamén o limiar dos 2.000 ao sumar outros 210 até alcanzar os 2.107. Por baixo desa cifra están o resto de áreas sanitarias: Lugo, con 1.273 (+63); Pontevedra, con 1.195 (+50); e Ferrol, con 1.192 (+68).

ALTAS, CASOS E FALECIDOS

Así as cousas, en Galicia contaxiáronse de coronavirus 79.834 persoas desde o principio da pandemia. A área da Coruña-Cee foi a máis afectada, cun total de 17.893 diagnosticados, seguida de Vigo (15.585), Santiago-Barbanza (13.237), Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras (10.947), Lugo-A Mariña-Monforte (8.576), Pontevedra-O Salnés (8.314) e Ferrol (5.282).

Do total de persoas afectadas pola covid-19 curáronse 63.317 --794 nas últimas 24 horas--, mentres que a cifra de falecidos alcanza xa os 1.550, despois de que Sanidade notificase 14 falecementos na noite do martes.