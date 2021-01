Peche perimetral individual para 60 concellos e adiántase o toque de queda

Feijóo recoñece que a hostalaría non é o sector onde hai máis contaxios, e recorda que o máximo risco está nas familias. Pero afirma que a hostalaría ten a máxima exposición. Alude aos 21,5 millóns de euros que xa foron transferidos pola Xunta como axudas directas ao sector. Seguirán as axudas e medidas de forma inmediata. Hoxe hai unha reunión para debuxar unha serie de medidas de apoio. Di que as limitacións son inevitables. Hai que intentar que as ucis non colapsen.