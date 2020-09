Pide el BNG fármacos anticovid chinos y rusos

INICIATIVA. Incorporar al catálogo de medicamentos contra covid-19 los fármacos rusos, chinos o cubanos y favorecer el testeo de las vacunas procedentes de estos países para ofrecerlas también en España, fue la propuesta presentada por el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien anunció que preguntará al Gobierno por los motivos por los que no ha incluido en el sistema el medicamento cubano Interferon, cuya eficacia, asegura, ha sido comprobada, así como el ruso Avifavir. “El hecho de que solo exista un antiviral resulta icomprensible cuando hay otros eficaces”, señaló Rego. En esa misma línea, el diputado del BNG dice no entender por qué el Ejecutivo solo ha adquirido una de las vacunas de todas las que se están testando, en referencia a la de Oxford. “No nos parece que sea bueno colocar todos los huevos en la misma cesta, lo lógico es que el Estado optase por diversificar”, indicó. Rego denuncia que existen factores que no son sanitarios a la hora de obtener las vacunas como las “decisiones geoestratégicas” de los Estados en una nueva “guerra fría” por las vacunas. m.a.A.