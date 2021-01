Pocas negativas a vacunarse pese al “miedo” en algunos a efectos secundarios

Santiago. Representantes de residencias, de entidades médicas y de sindicatos sitúan en “pocos” los casos de quienes optaron por no vacunarse en Galicia por miedo a los efectos secundarios, tras la campaña iniciada primero entre usuarios y trabajadores de geriátricos y esta misma semana en el sector sanitario.

“La vacuna es la más segura de la historia de las vacunas”, sentencia a este respecto el presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, Miguel Ángel Vázquez, que muestra, además, su respaldo a la sentencia conocida esta semana obligando a vacunar a una anciana. En concreto, un juzgado de Santiago obligó, a petición del centro Domus Vi San Lázaro, a vacunar a una residente ante la imposibilidad, por la limitación de sus capacidades cognitivas, de que decidiese por sí misma y la negativa de su hija a que recibiese la vacuna.

Y es que al margen de este hecho --desde Domus Vi precisaron que es el único caso que se les dio hasta el momento en España-- y de aquellos casos que por patologías previas no se pueden vacunar, distintos colectivos consultados por Europa Press aseguran que, pese a la existencia de personas con “dudas” y “algún miedo”, “en general la gente quiere vacunarse”, señalan desde la CIG en el caso del área sanitaria de A Coruña.

ALTO RESPALDO. “La vacunación es altísima, hay muy poco personal que rechace la vacuna”, añaden. Y es que en esta área sanitaria como en las demás de Galicia se inició esta semana la vacunación entre los profesionales del sector sanitario más expuestos a la COVID tras la primera fase en residencias, donde hoy se comenzará a suministrarse la segunda dosis.

SIN “RAZONES OBJETIVAS”. “No hay razones objetivas para no vacunarse”, sostiene el presidente de la Sociedade Galega de Xeriatría, quien asegura que los que se niegan y no tienen causas médicas “con su actitud ponen en peligro a las otras personas”. En el caso de los usuarios de residencias que no lo hagan, cree que deberían “abandonar” el centro. “Igual los trabajadores, tendrían que cambiar de puesto de trabajo”, apostilla. e.p.