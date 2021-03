Pódense cruzar "sen restrición" territorios pechados para ir a un municipio no mesmo nivel

A Xunta incluíu no decreto de actualización de medidas para a contención da covid-19, que entrou en vigor a pasada medianoite, a posibilidade de cruzar "sen ningunha restrición" territorios que estean pechados para realizar desprazamentos permitidos a municipios no mesmo nivel.

Aínda que esta posibilidade xa fora incluída con anterioridade e deuse por feito verbalmente, a Xunta decidiu recollelo explicitamente no último decreto de medidas publicado no DOG, onde se indica que "non estará sometida a ningunha restrición a circulación en tránsito" a través dos peches perimetrales, sempre que o destino final estea entre os permitidos.

Isto aplica tanto para os peches municipais por alta incidencia ou por área sanitaria vixentes como ao propio peche perimetral da Comunidade, se é necesario vulneralo para acceder a un concello cuxa mobilidade está permitida.

MOBILIDADE

A maiores, o decreto publicado no DOG ratifica os peches e mobilidade acordados polo comité clínico do martes e que están vixentes desde este venres. Con iso, o único municipio pechado perimetralmente é o pontevedrés de Soutomaior, onde a hostalaría debe permanecer pechada ao publico e as reunións limítanse a convivintes.

Así mesmo, continúan pechadas perimetralmente a totalidade das áreas sanitarias da Coruña e Pontevedra, cuxos concellos só teñen mobilidade entre eles. Nestas áreas a hostalaría só pode abrir en terraza ao 50 por cento, até as 18,00 horas, e as reunións limítanse a catro persoas, convivintes ou non.

En este mesmo nivel alto quedan os concellos coruñeses de Cariño, Tordoia e Porto do Son; os lucenses de Guitiriz, Lourenzá e Pobra do Brollón; os pontevedreses de Mos, Mondariz e Pazos de Borbén e o ourensán de Boborás. Neste caso, a mobilidade está permitida só entre eles.

Finalmente, o resto dos concellos galegos queda no terceiro nivel, con restricións de carácter medio, que permiten un aforamento do 30% no interior de bares, restaurantes e cafetarías e do 50% nas terrazas --até as 18,00 horas--. Así mesmo, está permitida a mobilidade con concellos no mesmo nivel e reunións de non convivintes cun máximo de catro persoas. Entre outros municipios, a este nivel incorpóranse a da área sanitaria de Ferrol, que até agora permanecía pechada perimetralmente pola presión UCI.

O decreto publicado o xoves no Diario Oficial de Galicia --e que entrou en vigor a medianoite-- incorría, no entanto, nalgún erro na listaxe de municipios incluídos en cada nivel de mobilidade. Con todo, desde a Consellería de Sanidade precisaron que se corrixirán noutra publicación este mesmo venres e que a mobilidade quedará tal e como se anunciou.

SANTIAGO. EUROPA PRESS