Portugal sigue al borde del colapso

Oporto. Para Aurora Cortiñas, psiquiatra pontevedresa que lleva ya 19 años trabajando en el Centro Hospitalar de São João (Oporto), del efecto del coronavirus en Portugal se ha transmitido un escenario parcial. “Creo que la situación no es buena”, reconoce dicha profesional. Explica así que “se dieron imágenes de las filas de ambulancias en Lisboa”, pero esa situación no se dio, por ejemplo, en la ciudad de los seis puentes.

“Ha sido como cuando el año pasado veíamos las imágenes de Madrid y no toda España estaba como Madrid”, señala esta médico, recalcando que la problemática llegó a causa de las fiestas invernales. “Después de navidades ha habido muchos casos y sobre todo (confiesa) un número alto de muertos”.

Ello, en su opinión, se debe a que “hubo una falta de preparación por parte del sistema nacional de salud portugués” especialmente “a principios del otoño”. “Se fue quizás demasiado optimista y no se prepararon las cosas”, añade asimismo, sumando a eso que el Gobierno luso quizás no supo “transmitir muy bien la información”. “Cambiaron las normas muchas veces”, dice esta doctora, que indica además que “se quiso dar la sensación de que estaba todo controlado para que la gente no entrase en pánico”.

“Luego tuvieron que recular”, admite Cortiñas. Posteriormente llegó la Navidad, aunque las autoridades permitieron las reuniones, pues “no hubo las limitaciones que hubo, por ejemplo, en España” y eso “pasó factura”. Ahora, gracias a las restricciones instauradas, esta especialista ve que “se comienza a notar el efecto de todas esas medidas y los casos empiezan a disminuir” en la nación.

SE LLEVA. En su hospital, el mayor del norte luso, los profesionales “están desgastados porque las urgencias son malas, con muchos casos y sobrecarga”. “Pero bueno, la gente lo va llevando”, reconoce la psiquiatra. Aun así, remarca que este centro actualmente está muy bien preparado y “ha ido siempre un poco por delante”. De igual forma, considera que el país no atraviesa una situación general de desabastecimiento.

EL VIRUS Y LA SALUD MENTAL. Pese a que en Portugal “se consigue dar respuesta” al virus y sus necesidades asistenciales, Cortiñas señala que están “un poco cansados”. “Es más el no verle fin a esto”, indica, explicando que por su consulta pasa “gente con cuadros depresivos y ansiosos”, además de notarse “un agravamiento” en muchos dolientes que ya mostraban distintos trastornos con anterioridad a la pandemia.

A nivel laboral, conforme detalla, el COVID también ha complicado la atención de los demás enfermos porque “hay muchas estructuras de la comunidad (centros de día o foros socioocupacionales, entre otras) que están cerradas. A este problema, que “no es bueno para los pacientes”, se añade que “con el paso de los meses comenzarán a aparecer” los peores impactos: lutos complicados y efectos económicos.

De hecho, en cuanto a la salud mental de la sociedad con relación a estos decesos, Cortiñas dice que “las pérdidas familiares no se notaron quizás tanto ahora”, pero “con el paso del tiempo se va a notar”.