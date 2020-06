Preocupa que el infectado de Xuño se salte el confinamiento

“Este paciente é considerado infecto-contaxioso ao estar infectado polo SARS-CoV-2, sendo o seu principal mecanismo de transmisión o contacto directo con gotas respiratorias de máis de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de ata 2 metros) e as mans ou os fómites contaminados con estas secrecións seguido do contacto coa mucosa da boca, nariz ou ollos. O período de infectividade considérase que se estende ata que transcorridos 3 días dende a resolución da febre e do cadro clínico cun mínimo de 14 días dende o inicio dos síntomas”, figura en el informe forense que se le entregó al magistrado José Vicente Alvariño, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago, y por el que tomó la decisión de ratificar judicialmente la petición de la Consellería de Sanidade para que J.C.O.M. , de 34 años de edad y vecino de O Son, permaneciese recluido en su domicilio por ser un “un risco de saúde pública debido a que lles pode transmitir a enfermidade ás persoas que o/a rodean, susceptibles de se infectar”.

El hombre forma parte del grupo de nueve casos positivos detectados en la comarca del Barbanza y desde el primer momento, el pasado día 21, no aceptó voluntariamente el cumplimiento de las prescripciones sanitarias y cuando se le quiso hacer el siguiente control , 24 horas después, no estaba en su domicilio ni puso ser localizado.

Esa actitud llevó a la Dirección xeral de Saúde Pública a, de acuerdo con la legislación en materia de salud pública, dar cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía y pedir al Juzgado de lo Contncioso Administrativo de Santiago que ratificara judicialmente la medida adoptada. J.C.O.M., según pudo saber este periódico, tiene problemas de adiciones . El martes fue localizado por agentes de la Policía Local de O Son y la Guardia Civil y trasladado a su domicilio, donde se le controla tanto por las autoridades sanitarias como policiales.

Al no tratarse de una vigilancia estricta existe el riesgo de que incumpla el confinamiento domiciliario durante los 14 días desde el inicio de los síntomas. El hombre tenía fiebre cuando fue diagnosticado. Por eso hay cierta preocupacióposin ante la posibilidad de que decida volver a salir del entorno en el que se encuentra y extender un brote que ya parece controlado del todo.

Desde la Consellería de Sanidade no se habían planteado, al menos a la hora de elaborar esta información, la posibilidad que abrió el titular del juzgado compostelano en su resolución de que sea ingresado en un centro hospitalario. Consideran los expertos que el aislamiento en su domicilio es lo más idóneo ante un caso que no requiere, desde el punto de vista estrictamente sanitario, hospitalización. Confían en que el paciente acepte las normas y como está protocolado se le realizan llamadas diarias desde el Hospital Comarcal do Barbanza.

Personas de su entorno estaban tratando de convencer a J.C.O.M. de que lo mejor para todos era que se mantuviera aislado durante estos comprometidos días. en contra de la propagación del virus juega una circunstancia personal: debido a sus adiciones no es persona que socialice demasiado por lo que las posibilidades de contagios se reducen de forma considerable.

El foco de covid-19 detectado en esta comarca de Barbanza se mantiene con nueve positivos y con un resultado negativo de las últimas cuatro PCR realizadas, según informó la Consellería de Sanidade.

El Sergas investigó a 104 personas relacionadas con este foco, según los datos aportados el martes por el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, quien explicó que se realizaron 104 PCR, de las cuales 94 dieron negativas, mientras que una estaba pendiente “de conocer el resultado”. Sobre esta última, desde el Sergas confirmaron que dio negativo y que lo mismo ha ocurrido con otras tres pruebas más que se hicieron. Respecto a las nueve personas con PCR positiva, Campa sostuvo que se encuentran en aislamiento y seguimiento domiciliario, mientras que las otras 95 investigadas permanecen en “cuarentena 14 días”, entre ellas al menos una persona que ya había superado la dolencia. El origen de estos contagios sería un caso importado desde Brasil.