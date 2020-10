Preto de 300 positivos máis en Galicia en 24 horas

O balance diario da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade no tocante á evolución de covid en Galicia, deixa outros 289 positivos. Dacordo cos datos, o número de casos activos é de 4.083, 15 máis. Deles 784 son da área da Coruña, 3 menos, 483 da de Lugo, 3 menos tamén, 1.148 da de Ourense, 25 máis, 613 da de Pontevedra, 17 menos, 408 da área de Vigo, 18 máis, 545 da de Santiago, 1 máis, e 102 da de Ferrol, 6 menos. Do total de pacientes positivos, 35 están en UCI, 1 máis, 187 en unidades de hospitalización, 2 máis, e 3.861 no domicilio, 11 máis. Polo de agora, en Galicia hai un total de 20.860 persoas curadas, 269 máis.

Galicia suma 776 vítimas mortais desde o inicio da pandemia

Dous novos falecementos rexistrados este xoves elevaron a 776 as vítimas mortais da pandemia en Galicia desde o inicio da crise sanitaria, segundo os últimos datos achegados pola Consellería de Sanidade. Os decesos corresponden a un home de 61 anos ingresado no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) e outro home de 57 atendido no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Os dous tiñan patoloxías previas, indicou a mesma fonte.

ESCOLAS INFANTÍS E CENTROS EDUCATIVOS

En canto aos casos relacionados con escolas infantís e centros educativos, segundo a Xunta o número de positivos é de 379 en toda Galicia, 40 menos que onte, hai 13 aulas pechadas, 3 máis que onte, e tódolos centros permanecen abertos.

O número de PCR realizadas é de 531.410.