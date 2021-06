Prevén que la variante india de la COVID-19 se convierta en dominante en España en próximas semanas

La Comunidad de Madrid secuenció un total de 22 casos de variante india, cuatro la semana pasada y dieciocho esta, además de "otros casos sospechosos por confirmar", y prevé que se convierta en la cepa predominante en las próximas semanas en España.

Así lo indicó el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en la rueda de prensa de este viernes, en la que dijo que se prevé un avance de esta variante como en Reino Unido.

Zapatero explicó que ya hay "transmisión comunitaria de esta variantes" en al región y que esta cepa –variante delta B.1.617.2– es cerca de un 50% más transmisible que la británica, dominante actualmente en España, y que por ello en seis o siete semanas podría remplazarla.

"Se sigue y persigue cada caso y se hace un seguimiento estrecho, pero imaginamos que la situación puede ser como la que tuvimos en diciembre y enero con la británica", lamentó. Además, puso en el foco que es "más transmisible que la británica" y que está afectando especialmente a gente más joven –que normalmente no están vacunados– y a aquellos que no han recibido ninguna dosis o no tienen la pauta completa. Ante esta situación se adelantó a la semana 11 la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a las personas comprendidas entre 60 y 69 años para completar su pauta.

VARIANTE IDENTIFICADA EN COLOMBIA

Por otra parte, también señaló con la cepa B.1.621, "antes denominada colombiana", la confirmación de la llegada de 17 viajeros positivos procedentes de este país americano con "cargas virales altas", que arribaron a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Miembros de la Consejería de Sanidad madrileña tuvieron una reunión con el embajador de Colombia que fue "muy cordial" y se emplazaron a trabajar conjuntamente. "El país ahora mismo que tiene más positivos o que llegan más positivos es Colombia, nos parece preocupante con esta variante", aseguró Zapatero, indicando que la vacuna es eficaz, pero que puede "generar alguna duda".

Sobre el control del aeródromo, el viceconsejero remarcó que "el primer brote de la COVID-19 llegó por Barajas, la cepa británica también y la india también". "El Ministerio no fue responsable en este aspecto del control de fronteras (...) Sigue sin haber un control eficaz", lanzó Zapatero, quien tiene la sensación de que "se va tarde" a la hora de reaccionar ante las variantes.