¿Qué se puede hacer a partir de hoy en Galicia?

La comunidad gallega arranca el primer fin de semana con la posibilidad de cenas en restaurantes tras meses de duras restricciones. El toque de queda se ha prolongado hasta las 23.00 y las medidas de restricción se van relajando progresivamente. Pero la Xunta, como recordó ayer el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, no quiere dar pasos “atrás”, por lo que ha planeado una desescalada paulatina. Mientras, el vicepresidente, Alfonso Rueda, también defendió ir adaptando poco a poco las medidas al sector de la hostelería.

Los continuos cambios de normativa son tediosos y pueden hacer que la población se pierda en lo que puede y no puede hacer. Así que, como de costumbre, aquí les dejamos una lista con las preguntas que usted se puede estar haciendo en estos momentos y sus respuestas.

- ¿Ya podré disfrutar de más horas de sol fuera de casa? Efectivamente, el toque de queda se ha prolongado hasta las 23.00 horas, para adaptarse al horario de verano y a los planes que siempre apetecen más en esta época del año. Teniendo en cuenta que el sol se mete a las 21.30 horas, aproximadamente, podrás disfrutar por completo del día y tendrás margen de sobra para regresar a casa dentro del margen estipulado para la movilidad.

- Después de tanto tiempo, ¿podré volver a cenar en un restaurante? Sí, porque estos han visto ampliado su horario de apertura hasta las 23.00 horas, al igual que el toque de queda. Eso sí, ten en cuenta que si estás en un restaurante lejos de casa, y sabes que te lleva media hora regresar a tu domicilio, debes salir de él a las 22.30 aunque su cierre límite sea a las once, para poder llegar a tiempo antes de la entrada en vigor del toque de queda.

- Entonces, si estoy paseando por un lugar y me apetece, de repente, quedarme a cenar, ¿podré? No exactamente. A partir de ahora los restaurantes deberán aplicar un registro y contabilidad de clientes para poder ejercer su actividad, de manera que será necesario que reserves con antelación para poder ir a cenar. Bien es cierto que podrías reservas cinco minutos antes de ir, en el momento en que tomas la decisión, pero teniendo en cuenta las ganas que tiene toda la población de salir de casa... No te lo aconsejo, mejor hazlo con tiempo para no quedarte sin sitio.

- ¿Y podré reunirme en el restaurante con amigos y familia a los que hace mucho que no veo? Depende de cuántos miembros esté compuesto tu círculo de amigos o familiar, y es que el límite será de cuatro personas en interior y seis en exterior, como hasta ahora. Así que el margen de maniobra para los no convivientes sigue estando bastante limitado. De este modo, en restaurantes se aplican las mismas medidas que en las reuniones sociales en la calle.

- Y en caso de no querer salir a cenar, pero sí a tomarme una copa con amigos, ¿podré? Depende de a qué hora quieras hacerlo. Poder podrás, no en la barra, pero es posible sentarte con amigos en un bar. Ahora bien, la hora para este tipo de establecimientos que no sirven comidas sigue teniendo como límite las 21.30 horas. Por eso, será mejor que pienses en tomar algo de tardeo.

- Salgo del trabajo a las 21.00 y apenas tengo margen para ir a hacer alguna compra, ¿ampliarán las tiendas sus horarios? Sí, ahora podrán estar abiertas más allá de las 21.30 hasta el toque de queda, es decir, hasta las 23.00 horas, tanto aquellas que venden bienes esenciales como las que disponen de artículos que no son de primera necesidad. Si bien es cierto que, en Galicia, el horario de cierre de la mayoría, antes de la pandemia, no sobrepasaba las 22.00 horas, por lo que, ahora, pese a la permisividad, probablemente tampoco lo haga.

- Tengo a mis padres ingresados en una residencia de mayores y somos muchos hermanos. Hasta ahora teníamos que turnarnos para poder visitarlos, ¿tendremos mayor flexibilidad? Sí, lo cierto es que casi no habrá límites. El régimen de visitas en residencias se ha modificado y, ahora, con cita previa, se podrán recibir visitas en geriátricos de todas aquellas personas que, eso sí, siempre de forma individual, lo soliciten.

- ¿Y ellos podrán salir? Sí, pero en este sentido sí habrá limitaciones. Podrán salir hasta tres veces por semana y durante cuatro horas en cada ocasión, tanto para hacer gestiones como para realizar cualquier otro tipo de actividad personal o ir simplemente a pasear.

- Tengo unos días libres pendientes de coger en el trabajo y me apetecía aprovecharlos ahora con el buen tiempo, ¿podré irme de vacaciones fuera de Galicia? Galicia sigue cerrada perimetralmente y, hasta dentro de dos semanas, no se revisarán las principales decisiones adoptadas, ya que es el ciclo que se ha marcado la Xunta, asesorada por el Comité Clínico, para evaluar las consecuencias de las medidas en la incidencia epidemiológica por el COVID.