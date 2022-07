Reforma y más herramientas

La pequeña plazoleta del Paseo da Ribeira de Rianxo se convierte cada 25 de julio en el meeting point de la gran familia socialista. Allí, ante la atenta mirada de Castelao, inmortalizado en el busto que le regaló al Concello el Patronato da Cultura Galega de Montevideo en 1975, celebra cada año el PSdeG el Día Nacional de Galicia. Es su punto de encuentro.

El secretario xeral de la formación, Valentín González Formoso, se estrenaba este lunes en ese pequeño pero emblemático escenario socialista. Dirigentes, militantes y simpatizantes habían llenado la plazoleta entre saludos, abrazos y fotos. Pero el primer saludo del líder de los socialistas gallegos fue para un grupo de vecinas de la plataforma que lleva varios años reivindicando un centro de día para Rianxo y que le esperaban con una pancarta en la que le recordaban al también presidente de la Diputación de A Coruña que su larga espera “é inmoral, triste e indecente” y que “un político debe coidar da súa xente”.

Luego, mientras saludaba a los asistentes antes de su discurso, estuvo a dos metros de su antecesor, Gonzalo Caballero, rival en primarias. Ambos parecían esquivarse. Se miraban de reojo... y se notó. Hubo quienes hicieron apuestas. Pero ni se miraron ni se saludaron.

La intervención de Formoso fue de las más breves que se recuerdan en este acto. En sólo ocho minutos hizo suyo lo esencial del mensaje que un año antes había lanzado Caballero en la misma tribuna: que el PSdeG es un partido con historia, de raíces galleguistas y comprometido con los grandes avances de Galicia y de España (“cos estatutos do 36 e do 81, ca Constitución do 78 ou ca incorporación a institucións europeas”, dijo) y que “Galicia necesita máis ferramentas, ampliar as súas competencias e renovar o Estatuto de Autonomía de Galicia”, señaló.

Ésta sigue siendo la gran reivindicación socialista. Formoso dijo que “cando foi plebiscitado o texto actual en 1980 nin había Internet, nin estaba aprobado o divorcio, nin España se incorporara ás institucións europeas”, como ejemplos de la necesidad de actualizar el marco estatutario, “máxime despois de trece años sen conseguir nin reclamar ningunha competencia nova para Galicia”.

En clave galleguista, recalcó que “as nosas siglas son as que escolleron Ramón Piñeiro ou Carlos Casares para participar na política” e indicó que “hoxe é un día para gabar a nosa cultura e a nosa identidade. Volvemos a Rianxo, terra de Dieste, Castelao e Manuel Antonio, para renovar o noso compromiso co galeguismo. Somos terra e lingua, dúas raíces profundas da cultura galega. Pero o galeguismo vai máis alá de profesar o amor pola terra: é unha idea inclusiva. A diversidade cultural e lingüística é un elemento enriquecedor. O noso galeguismo ten raíces ben profundas”, añadió.

Y, tras recordar que el PSdeG “sempre remou a favor da Autonomía galega” y que fue el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Tourino “quen fixo o último intento de reformar o Estatuto”, lamentó que “foron outros os que fixeron encallar aquela reforma, sumíndonos na parálise”. Y añadió: “non é o PSdeG o que define o marco estatutario como un traxe vello que debemos queimar nunha fogueira para construír a república galega”.

“Volmemos dicilo: Galicia necesita dunha posta ao día que aposte polo máximo teito competencial para poder xestionar de forma eficiente”, explicó. Asimismo, recordó que otras comunidades autónomas han ampliado o están en fase de ampliar sus competencias, por lo que reclamó para Galicia, por ejemplo, el mismo trato que para Andalucía con respecto a la gestión del dominio público marítimo-terrestre.

Ocho minutos después de haber subido a la tribuna, y tras depositar un ramo de flores ante el busto de Castelao junto a la secretaria xeral del PSdeG de Rianxo, Carme Figueira, Formoso empezó a despedirse de los asistentes. De nuevo, saludos, abrazos, fotos, selfies... A sólo dos metros de él, Caballero hacía lo mismo. Y en el aire flotaba la pregunta: “¿Pero, non se van saudar?”

Al final fue Caballero quien, in extremis, dio el paso (literalmente) y se acercó a saludar a Formoso. Les bastó un “Que tal?” y un “ben, pero algo canso”. En ese instante, cordial y fugaz, algunos testigos parecían recuperar el pulso y la respiración.

Ya en un aparte con los periodistas, preguntado por este diario sobre la reivindicación vecinal del centro de día para Rianxo, González Formoso explicó que “quen ten que construír centros de día en Galicia é a Consellería de Política Social” y que “como sempre, teñen que ser as institucións socialistas as que poñan un pouco de sentido común aportando recursos económicos para que se faga realidade. Haberá un centro de día ou unha residencia en Barbanza porque a Deputación da Coruña, aínda sen competencias, só por compromiso social, vai poñer os recursos necesarios”.

Al respecto, Formoso explicó que “temos aprobados dous millóns de euros para un proxecto social para maiores aquí, para o fin que decida o Concello de Rianxo”.