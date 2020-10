Repuntan os casos activos en Santiago mentres Ourense suma outros 47

Galicia sumou nas últimas 24 horas, e segundo a actualización deste mércores da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, 200 novos positivos por coronavirus. Deste xeito, o número de casos activos de covid é de 4.068, 51 menos. Deles, 787 son da área da Coruña, 31 menos, 486 da de Lugo, 7 menos, 1.123 da de Ourense, 47 máis, 630 da de Pontevedra, 37 menos, 390 da área de Vigo, 22 menos, 544 da de Santiago, 17 máis, e 108 da de Ferrol, 10 menos.

Do total de pacientes positivos, 34 están en UCI, 1 menos, 185 en unidades de hospitalización, 14 menos, e 3.849 no domicilio, 36 menos. Polo de agora, en Galicia hai un total de 20.591 persoas curadas, 247 máis. No tocante aos falecementos, nas últimas 24 horas contabilizáronse outros 4, ata os 769.

En canto aos casos relacionados con escolas infantís e centros educativos, segundo a Xunta o número de positivos é de 419 en toda Galicia, 6 menos que onte, hai 10 aulas pechadas, 12 menos, e tódolos centros permanecen abertos.

O número de PCR realizadas é de 523.412.