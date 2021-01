Rescate ‘a la alemana’: el BNG propone ayudas del 70 % de lo perdido

Ayudas que compensen hasta el 70 por ciento de las pérdidas y que estas lleguen de forma inmediata, de manera que se mantengan durante todo el tiempo que duren las restricciones. Es la propuesta del Bloque Nacionalista Galego tras la reunión de su portavoz nacional, Ana Pontón, acompañada del portavoz nacionalista de Empleo, Daniel Pérez, con los representantes de Hostelería Compostela Sara Santos y Sergio Fernández.

Así, la solución pasaría por un plan de rescate similar al puesto en marcha por la canciller alemana, Angela Merkel, con su sector hostelero. “O BNG apoia todas as medidas que se estimen necesarias para frear a pandemia, porque a mellor maneira de saír da crise económica é controlando o virus, agora ben, se o goberno de Feixóo decreta o peche dun sector, -que é na práctica o que está pasando coas novas restricións-, ese sector ten que recibir axudas directas e inmediatas que compensen as perdas”, explicó Pontón. Una postura en consonancia con la reivindicación que han realizado los hosteleros todo este tiempo, quienes han expresado que deben recibir un rescate si el gobierno gallego les obliga a permanecer cerrados.

El plan de rescate que propone el BNG se plantearía de forma inmediata para que cubra las necesidades del sector durante todo los meses que estén vigentes las restricciones. En este sentido, Pontón expresó que la situación crítica de los propietarios y trabajadores del sector “non é porque non saiban como manter en pé os seus negocios, senón como manter en pé as súas familias”. Pontón pide al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “que se poña as pilas e, cando a vai ter máis recursos que nunca, -11.600 M€ de orzamento-, debe chegar á xente que peor o está pasando”, alegó, y añadió que “se se salvou a banca, non se pode deixar caer á hostalería”.

También se mostró a favor de que las corporaciones municipales colaboren con las ayudas al sector pero, en todo caso, sería en otra línea de trabajo paralela a las ayudas inmediatas, y coordinada con Xunta y diputaciones. El encuentro tuvo lugar en el interior del restaurante Altamira, en Compostela, uno de los más reconocidos de la capital gallega. De hecho, la líder nacionalista quiso destacar el hecho de que ese local permanezca cerrado: “Ver este local cerrado é a mellor explicación de como está o sector da hostalería en Galiza”.

BUGALLO GARANTIZA LA CONTINUIDAD DEL PLAN. Por su parte, el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, ha garantizado la continuidad del programa de ayudas del Concello. Pero, de momento, todavía está pendiente de resolución el primer paquete de prestaciones, convocado en el mes de diciembre. Bugallo ha destacado al respecto que espera que se resuelvan este mismo mes. Son ayudas directas de 2,5 millones de euros destinadas a la hostelería, comercio y al sector cultural. Asimismo, habrá una nueva línea de ayudas para los mismos ámbitos, los más castigados por las restricciones.

El regidor compostelano reconoció la situación tan dura que pasan los más afectados, pero incidió en que “temos que priorizar o dereito á vida sobre calquera outro dereito”. Finalmente, Bugallo quiso lanzar un mensaje de “ánimo e solidariedade a todos os afectados, e podo dicirlles que o concello fará todo o que estea ao seu alcance para axudalos”.