Rueda exige concreción y urgencia en los fondos que se anuncian desde Madrid

Galicia no quiere anuncios, quiere hechos. Así respondió ayer el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, al paquete de medidas por un importe de 11.000 millones de euros comprometido por el Gobierno central para combatir los efectos de la pandemia en la hostelería y el turismo.

Desde la tribuna del Parlamento gallego, Rueda reclamó al presidente Pedro Sánchez que los fondos se hagan efectivos “con urgencia y concreción” y que se traduzcan efectivamente “en ayudas directas”.

“Todos los sectores afectados por la pandemia reclaman cada vez con más fuerza que se les ayude directamente en un momento en el que si no llegan estas ayudas muchísimos no van a poder llegar a la orilla que nos anuncia el señor Sánchez”, declaró en respuesta a una pregunta formulada por los populares en relación a las aportaciones de la Administración a la hostelería, autónomos y pymes.

“Pedro Sánchez considera que todo consiste en vencer el virus, pero se nota que no está en el día a día de la gestión porque si no sabría el difícil panorama económico a consecuencia de la pandemia”, prosiguió, al tiempo que remarcó que no quiere criticar al Gobierno por el anuncio del paquete de medidas porque llevan tiempo “pidiéndolo”, aunque teme que las inconcreciones se traduzcan en que sea tan sólo “propaganda”.

Por contra, el vicepresidente gallego señaló que la Xunta ya va “por el segundo plan de rescate” , entre otras medidas, haciendo “todo lo posible para intentar pasar esta situación tan complicada”.

El sector hostelero y el turismo fueron ayer foco de atención en varios frentes. El propio Rueda junto con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y la titular de Emprego, María Jesús Lorenzana, se reunieron con representantes del sector para explicarles las herramientas de difusión del aforo y controlo de accesos disponibles d cara a la reapertura de los establecimientos, que comenzará mañana en casi toda Galicia.

De otro lado, la Delegación del Gobierno en Galicia trasladó a la Xunta y a la Federación Galega de Municipios e Provincias la “máxima colaboración”v a través de la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para vigilar el cumplimiento de las normas, con el fin de que la desescalada en la hostelería sea segura.

En esa misma línea, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo, el lucense Cheché Real, reconoció que el sector está “indignado” por la “proliferación por todo el territorio de fiestas en pisos de alquiler”, cuando bares, cafeterías y restaurantes “llevan un mes cerrados en Galicia”.

Y desde el inicio de la pandemia, los daños ocasionados al sector de los servicios fue demoledor. De hecho, el informe sobre los indicadores de actividad del sector del Instituto Galegos de Estatística registró en diciembre de 2020 en Galicia una caída del 8,6% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, tasa 6,2 puntos superior al de noviembre. a nivel nacional la cifra de negocios en los servicios disminuyó un 8,7%, tasa 3,9 puntos superior a la del mes anterior. En el comercio la facturación cayó el 11,2 % y en otros sectores el 0,4 %.