Sanidade actualizará as restricións da desescalada dúas veces por semana

O Porriño (PONTEVEDRA). EP. Sanidade fará "dous cortes semanais" para actualizar as medidas de 'desescalada' que entran en vigor este venres, co fin de adecualas á incidencia de COVID que haxa en cada municipio, segundo trasladou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. En declaracións aos medios durante unha visita á planta de Biofabri, do grupo Zendal, no Porriño (Pontevedra), na que acompañou á ministra Carolina Darias, o titular autonómico de Sanidade lembrou que as medidas que se publican este xoves no Diario Oficial de Galicia (DOG) responden a unha "foto fixa" do pasado martes, e que a incidencia acumulada "vai cambiando día a día".

No entanto, precisou que se un municipio ten un día unha incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes (estaría en nivel máximo de restricións) e ao día seguinte baixa a 490 casos, "o correcto" sería manter as medidas coma se tivese a incidencia máis alta, a pesar de que eses cambios poidan producirse por moi poucos casos nos municipios máis pequenos. "É momento de ser prudentes. Preferimos pecar de exceso de prudencia, que non pola contra", apostilou.

O conselleiro explicou que o comité clínico seguirá reuníndose todas as semanas, e trasladou a intención de retomar as reunións do subcomité os venres, polo que a previsión da autoridade sanitaria é facer "dous cortes semanais" para actualizar a situación.

"TRABALLAR CON MÁIS ANTICIPACIÓN"

Así, recalcou que a idea é "traballar con máis anticipación", debido á expansión das variantes do COVID, para poder facer "un seguimento máis detallado". De feito, lembrou que as medidas se estudarán a partir de agora en función da incidencia acumulada a 7 e non a 14 días.

Por outra banda, a preguntas dos medios sobre se se contemplaría a posibilidade de reunión entre núcleos familiares, ademais dos encontros de até 4 persoas non convivientes (permitidos onde a incidencia é menor de 500 casos por cada 100.000 habitantes), o conselleiro rexeitou esta posibilidade de momento. "Se as cousas evolucionan ben, exporemos máis número de persoas ou unidades familiares", engadiu.

CONCENTRACIÓNS DO 8 DE MARZO

Finalmente, cuestionado polos xornalistas acerca das eventuais concentracións con motivo do Día Internacional da Muller, o próximo 8 de marzo, Julio García Comesaña lembrou que "toda concentración ten que estar solicitada e autorizada".

Segundo subliñou, nesta fase de 'desescalada' a autoridade sanitaria "está a ser moi precavida". "A nosa formulación é de prudencia sempre, pero hai que compatibilizala cos dereitos e liberdades das persoas, e cos procedementos para autorizar as concentracións", precisou.