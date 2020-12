Sanidade alivia as restricións en seis concellos, entre eles Oroso e Lalín, e enduréceas en Boiro

O subcomité clínico de expertos que fai seguimento á evolución da covid-19 en Galicia, vén de acordar o alivio das restricións nos concellos de Neda, Fene, Burela, Oleiros, Lalín e Oroso, onde desde esta medianoite rexerán as medidas restritivas básicas; ademais de incorporar á localidade de Boiro á listaxe de concellos con restricións máximas.

Tras analizar a positiva evolución epidemiolóxica nos concellos de Neda, Fene, Burela, Oleiros, Lalín e Oroso, o grupo de expertos que monitoriza a evolución da covid-19 en Galicia acordou, na xuntanza desta mañá, cambiar o nivel de restricións nestes seis municipios. Así, desde esta medianoite, en todos eles pasará a rexer o nivel básico de medidas, unha conxuntura coa que se levantará a limitación de mobilidade que até de agora posuían.

Na reunión desta mañá, o subcomité clínico tamén acordou reforzar o nivel de restricións no Concello de Boiro, co que pasa formar parte da listaxe de 17 concellos que teñen establecido o nivel máximo de restricións.

Así mesmo, cómpre salientar que as localidades de Monfero, Pontedeume, Tui e Vilalba, malia continuar co mesmo nivel de restricións actual, serán obxecto dunha vixilancia especial por parte do grupo de expertos.

As medidas publicaranse esta tarde no Diario Oficial de Galicia e entrarán en vigor desde as 00:00 horas desta medianoite.

Sanidade lembra da obrigatoriedade de cumprir todas medidas establecidas pola Xunta Galicia, co ánimo de mellorar a situación epidemiolóxica na comunidade e así poder ir diminuíndo as restricións vixentes.