Sanidade vacunará a personas de entre 50 y 55 años frente al COVID-19 desde la próxima semana

Galicia, que continúa reflejando optimismo en sus datos epidemiológicos, comenzará a inmunizar la próxima semana a los gallegos de entre 50 y 55 años. Así lo anunció ayer el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, remarcando que usarán “todas as vacunas dispoñibles” de AstraZeneca, agilizando el proceso en esta franja intergeneracional.

Dando cuenta de las últimas medidas acordadas en el Consello de la Xunta, Feijóo avanzó durante la pasada jornada que la comunidad recibirá 30.000 nuevas dosis del remedio que fabrica la farmacéutica anglo-sueca, las cuales se administrarán entre dicho nuevo colectivo, vacunando paralelamente al resto de públicos prioritarios.

En este sentido, el mandatario explicó que con esta remesa se “axilizará” la campaña antiviral hacia los habitantes de 50 a 55 años, asegurando asimismo que Galicia, tras percibir el 8,2 % de las inyecciones vitales para suministrar al grupo de mayores de 80 años, cantidad proporcional a su representación poblacional, comenzará a “combatir en igualdade de condicións”.

En el territorio gallego, tal como comentó Feijóo, hasta ahora se han inoculado un total de 233.345 soluciones, que ya están dando sus frutos, habiéndose inmunizado prácticamente 60.000 personas. Del mismo modo, añadió que cerca del 20 % de las personas octogenarias o de más edad (exactamente 42.600 gallegos) han recibido la primera dosis; mientras que se han vacunado 25.000 profesores.

OTROS GRUPOS. Así pues, el nuevo colectivo (de 50 a 55 años) se unirá a la vacunación que ya están recibiendo los mayores de 80 años, los docentes menores de 55 años, agentes de Policía Nacional, bomberos, funcionarios de prisiones, y personal de los servicios de ayuda al hogar, a los que se sumarán agentes de la Guardia Civil y personal no docente de las instituciones educativas.

Aunque Núñez Feijóo no concretó el día que empezarán las vacunaciones, esto se decidirá a comienzos de semana, siendo los primeros en recibir las dosis aquellas personas cuyo apellido empieza por la H.

Ante esta situación, el presidente rogó “comprensión” a la población, ya que puede haber gente de más de 80 años que vean cómo se inmunizan gente más joven, pero que “no se le va a quitar a nadie”, sino que cada grupo se vacuna según las dosis que hay de cada inyección.

VALORACIÓN DE LOS DATOS EPIDEMIOLÓGICOS. Respecto a la evolución de la pandemia, Núñez Feijóo apuntó que va bien, manteniendo una incidencia acumulada a siete días de 46 casos, veinte puntos menos que la media de España, y de 121 a 14 días por cada 100.000 habitantes.

Además, la ocupación de camas uci por pacientes COVID es del 12,1 por ciento frente al 26,2 % del conjunto estatal. Sobre todo esto, resaltó que el comité clínico mantendrá reuniones dos veces cada semana y, por lo tanto, habrá un seguimiento continuo de la situación.

variante inglesa. Núñez Feijóo incidió en la alta incidencia de la mutación británica, que ya supone el 87 de cada 100 casos detectados en Galicia y que justificaría “la implosión” de infectados que experimentamos en la tercera oleada.

Cuestionado por el incremento de contagios en los últimos tres jornadas, aseguró que a la Xunta no le parece que haya un repunte y en cualquier caso no se vinculan la desescalada que empezó el viernes pasado, puesto que su impacto no podrá ser analizado hasta el domingo por las autoridades sanitarias.