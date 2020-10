Santiago se cierra, junto a Teo y Ames, al igual que todas las urbes principales

··· Más escéptico se mostraba el alcalde de Pontevedra. Según Miguel Anxo Fernández Lores, “teño as miñas dúbidas de que o confinamento perimetral de dous días sirva para algo, os confinamentos deben ser de dez días segundo os especialistas”. De todas maneras, “o Concello de Pontevedra vai apoiar todas as medidas que teñan que ver coa loita do virus e impedir a transmisión”. Y entiende que tomar medidas tímidas solamente prolongará la situación de crisis: “Se non se toman medidas e a repercusión se incrementa, vai ser peor”, apuntaba Lores al mismo tiempo que afirmaba que esta restricciones adoptadas por la Xunta de Galicia son similares a las aprobadas por la Comunidad de Madrid.